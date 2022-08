Las imperdibles series de Netflix sobre el espectro autista

Pero estas series no romantizan a los personajes que las encabezan, se esfuerzan por mostrar sus virtudes y defectos en un mundo que usualmente no tiene paciencia para tolerar su existencia o para entender lo que sienten, de la misma forma que muestran cómo se relacionan con los prejuicios de los neuróticos socialmente adaptados, es decir, con el grueso de su entorno que no es parte del espectro autista.