Un documental en Netflix: McAfee es más que el antivirus

Sin contar de que John McAfee es una figura alejada del arquetipo de informático introvertido y enigmático: McAfee no es un Mr.Robot, le encanta lucirse, generar polémica, farandulizar todo lo que tenga que ver consigo mismo, siente una fascinación casi patológica por sacudir las jaulas de los tigres antes de entrar al show con ellos.

Si bien la producción audiovisual está cuidada, bien realizada, y narra la parte de excesos con eficiencia, la personalidad del protagonista rebaza con todo lo que se intenta mantener por dentro de las formas. Pero justamente, hablamos de una persona que sólo al inicio de su carrera trabajó en colaboración con la NASA, fundó una compañía de éxito y culminó como un prófugo de la ley y en prisión, no hay mesura que aguante en absoluto. Nada que envidiarle a una película de rápido y furioso, excepto que esta historia no tiene autos bajando en paracaídas... Que sepamos.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee | Official Trailer | Netflix