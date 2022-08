Adiós a Jorge Domínguez (y la demagogia de Jorge Bergoglio)

Jorge Domínguez no sólo fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires designado por Carlos Menem sino que pudo haber ingresado a la historia como el alcalde que erradicó la Villa 31 y le concedió a sus habitantes una vivienda mejor de la que tenían. Pero Jorge Mario Bergoglio, con la ayuda de varios medios de comunicación 'ladriproges', no quiso vaya uno a saber cuál fue su motivo. Bergoglio había reemplazado a Antonio Quarraccino al frente del Arzobispado de la Ciudad. En mayo de 2020 la historia fue contada con detalles por quien fue testigo de los sucesos en un rol de concejal porteño por la UCR, Humberto Bonanata, director del servicio informativo Notiar, y un entusiasta de Juntos por el Cambio. Su testimonio lo publicó en su momento la web Infobae, y Urgente24 se toma el atrevimiento de reproducirla en recuerdo de Domínguez y en la demostración de que cuando suceden las oportunidades no siempre se pueden aprovechar porque siempre acecha la Máquina de Impedir, lo que no le impidió llegar a pontífice, hoy Francisco. La jerarquía católica apostólica romana prefirió priorizar su proyecto corporativo a costa de la mejora de la calidad de vida de sus devotos y los que no lo eran pero residían en la zona. Insólito y egoísta: