Tras esta fuerte acusación, Patricia Bullrich recogió el guante y replicó: “la verdad que no me consta que haya tenido la custodia de la Policía Federal, ya que siempre tuvo la custodia de la Policía de la Ciudad”, advirtió en radio La Red, en relación a las acusaciones de Carrió.

Asimismo, Bullrich aclaró: “Habrá sido con alguien de la Federal o del Ministerio, ya que conmigo nunca tuvo ese diálogo”.

“ Me parece que hay una confusión de policías, nunca tuvo a la Federal en la custodia y nunca lo habló conmigo”, insistió la ex ministra de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos.

La verdad no se lo que dice la señora Carrió, no me consta que haya tenido a la Policía federal. Tampoco habló conmigo, lo habrá hecho con alguien de la Policía Federal o del Ministerio La verdad no se lo que dice la señora Carrió, no me consta que haya tenido a la Policía federal. Tampoco habló conmigo, lo habrá hecho con alguien de la Policía Federal o del Ministerio

Sobre el cierre de la entrevista volvió a ser consultada sobre la dirigente de la Coalición Cívica y su rol dentro del espacio opositor. Si bien valoró que "Carrió es un aporte a la coalición", marcó la necesidad "de tener mecanismos de convivencia que estén claros y sean transparentes sobre cómo se plantean las opiniones respecto a otros miembros".

Cabe recordar que a comienzos de este mes, Elisa Carrió había generado un cimbronazo en Juntos por el Cambio, cuando disparó contra dirigentes de su propio espacio, como Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

Las acusaciones de Lilita generaron el rechazo de los principales referentes de JxC: Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, entre otros, salieron a pedir -palabras más o menos- que no ventile las diferencias internas. Es más: hasta hubo una amenaza de llevarla la Justicia por sus acusaciones.

"Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios", decía el comunicado publicado por el jefe de Gobierno porteño.

El único que no reaccionó a las acusaciones de Lilita fue Mauricio Macri. Muy sugestivo... Tal como informó Urgente24, Macri y Carrió intentan relanzar Juntos por el Cambio, alertados por el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

A causa del buen diálogo del líder del Frente Renovador con los empresarios industriales, agropecuarios, banqueros, funcionarios estadounidenses, dirigentes opositores y hasta la propia Cristina Kirchner, Macri/Carrió corren riesgo de quedar a un lado en la interna de JXC y no ser tan imprescindibles para las corporaciones y sectores de poder.

