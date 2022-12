Estas son las 10 mejores series de 2022

Trama: Una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la mujer que convenció a la élite de Nueva York de que era una heredera alemana y una gran empresaria, pero detrás de todo este glamur se encontraba un estafadora audaz.

Está inspirada en una historia real, y protagonizada por Julia Garner y Anna Chlumsky.

La serie fue estrenada en Netflix el 11 de febrero de 2022, donde tuvo una excelente aceptación del público.

Inventando a Anna | Tráiler oficial | Netflix

9- Ozark

Las desventuras de lavado de dinero de Marty y Wendy Byrde mantuvieron enganchados a los fanáticos de Ozark durante cuatro temporadas (la 4ta. se estrenó este año), con una necesidad febril de saber cómo resultarían las cosas con el cartel mexicano de la droga. Los episodios finales entregaron una conclusión apasionante y una actuación ganadora de un Emmy de Julia Garner (la misma actriz que protagoniza Inventando a Anna) como la inolvidable Ruth Langmore.

Jason Bateman es el protagonista de la serie y director de los dos primeros y dos últimos episodios de la primera temporada.

Ozark: Temporada 4 (Parte 1) | Tráiler | Netflix

8- The Sandman

Los fanáticos del cómic de Neil Gaiman esperaron 25 años para ver el clásico de culto con una adaptación cinematográfica. Este año, Netflix finalmente cumplió con una serie que se disparó al número 1 en IMDb y registró 393 millones de horas vistas y contando...

The Sandman es una serie web de drama, fantasía y terror estadounidense desarrollada, adaptación de la historieta homónima publicada por DC Comics.

Se estrenó en Netflix el 5 de agosto de 2022.

Sandman | Tráiler oficial | Netflix

7- Moon Knight

"La serie de 6 episodios de Disney+ fue diferente a todo lo que habíamos visto antes, expandió el panorama del universo Marvel con la introducción de dioses egipcios y tomó un giro más serio al explorar un antihéroe que luchaba contra el trastorno de identidad disociativo". explica IMDb.

La trama sigue a Marc Spector y Steven Grant, dos alters de un hombre con trastorno de identidad disociativo (TID), mientras se ven envueltos en un misterio que involucra a los dioses egipcios.

Moon Knight se estrenó el 30 de marzo de 2022 y duró seis episodios. Forma parte de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel (UCM, por sus siglas en español). La serie recibió críticas positivas, con elogios particulares por las actuaciones (en particular, Oscar Isaac, May Calamawy y Ethan Hawke), el tono más oscuro en comparación con las series anteriores del MCU y su interpretación del personaje con TID.

Moon Knight | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

6- The Boys

La temporada 3 de esta parodia descarada de superhéroes tuvo un aumento de audiencia del 17% y se renovó para una cuarta temporada una semana después del estreno lascivamente violento. A continuación, la serie derivada "Gen V" ampliará el universo de "The Boys" para incluir una universidad dirigida por Vought.

Desarrollada por Eric Kripke para Prime Video, la serie está basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson, y sigue al equipo homónimo de justicieros en su lucha contra diversos individuos con superpoderes que abusan de sus habilidades.

The Boys Serie Trailer Oficial Subtitulado Español (2019)

5 - Euphoria

Serie de televisión estadounidense de drama adolescente, basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin.

"La controvertida y exitosa serie terminó la temporada 2 como el segundo programa de HBO más visto de todos los tiempos. La montaña rusa emocional de una temporada resultó en la segunda victoria de Zendaya en un Emmy, convirtiéndola en la doble ganadora más joven en la historia de la entrega de premios", dice IMDb.

Euphoria recibió comentarios muy positivos por parte de la crítica, quienes elogiaron su cinematografía, historia, partitura, actuaciones, específicamente las de Zendaya y Hunter Schafer, y acercamiento a su temática madura, aunque sí se convirtió en tema de controversia por su uso de desnudez y sexualidad, que algunos críticos percibieron como excesivo.

EUPHORIA - Temporada 2 | Trailer | HBO Max

4- The Lord of the Rings: The Rings of Power (El Señor de los Anillos: Los anillos de poder)

"Con una historia ambientada más de mil años antes de los eventos de The Fellowship of the Ring, el interés de los fanáticos en la extensa adaptación de Tolkien de Prime Video catapultó a la serie a la cima de las clasificaciones de películas y televisión de IMDbPro, y la mantuvo en el Top 10 durante diez semanas consecutivas".

Inspirada en el universo de las obras de J. R. R. Tolkien, desarrollada por J.D. Payne y Patrick McKay para el servicio de streaming Prime Video, y ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, antes de los acontecimientos de la novela y las películas de la trilogía de El Señor de los Anillos.

La primera temporada de ocho episodios se estrenó en Prime Video el 2 de septiembre de 2022 y una segunda temporada comenzó su rodaje en octubre pasado.

El Señor de los Anillos Los Anillos del Poder Trailer SUBTITULADO [HD]

3- Better Call Saul

Este año se emitió la última temporada de esta serie de 6 temporadas, que recorre el camino de Jimmy McGill desde el inofensivo Slippin 'Jimmy hasta el sin escrúpulos Saul Goodman, interpretado por un magnífico Bob Odenkirk.

El episodio final del programa atrajo a 1,8 millones de espectadores al emitirse.

Better Call Saul es una serie de televisión estadounidense de drama creada por Vince Gilligan y Peter Gould, spin-off de 'Breaking Bad' (2008-2013), también creada por Gilligan y de la que constituye a la vez una precuela y secuela.

Ambientada entre principios y mediados de la década de 2000, la serie sigue la historia de Jimmy McGill, un estafador convertido en abogado y que posteriormente sería conocido como Saul Goodman. La narración comienza seis años antes de los eventos de Breaking Bad y muestra la transformación de McGill de ex-estafador de poca monta hasta convertirse en el abogado Saul Goodman, uno de los personajes principales de Breaking Bad.

La serie también explora parte del pasado de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) y las circunstancias que lo llevaron a convertirse tanto en la mano derecha del narcotráficante Gus Fring (Giancarlo Esposito) como en el detective privado al que McGill usualmente recurre en Breaking Bad.

Better Call Saul temporada 6 | Tráiler oficial | Netflix

2- House of the Dragon (La Casa del Dragón)

Serie de televisión estadounidense de fantasía, drama, romance y acción dirigida por Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes.

La serie de precuelas de "Game of Thrones" rompió récords de visualización desde el principio, atrayendo la mayor audiencia de estreno para una nueva serie original en la historia de HBO.

La historia de House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y 172 antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

Su lanzamiento fue el 21 de agosto de 2022 por HBO.

La casa del dragón | Tráiler extendido de Comic-Con | Español subtitulado | HBO Max

1- Stranger Things

Después de casi 3 años, la serie volvió con su cuarta temporada. Y se espera que a mediados de 2024 haya una 5ta. temporada.

Esta serie de televisión web estadounidense de suspenso y ciencia ficción está coproducida y distribuida por Netflix. Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, se estrenó en la plataforma Netflix el 15 de julio de 2016. La serie recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada, que elogió la interpretación, caracterización, ritmo, atmósfera y el claro homenaje al Hollywood de la década de los ochenta, con referencias a películas de Steven Spielberg, Wes Craven, John Carpenter, Stephen King, Rob Reiner y George Lucas, entre otros, incluyendo varias películas, anime y videojuegos.

Trama: La historia se sitúa en el pueblo ficticio de Hawkins, en el estado Indiana, Estados Unidos, durante los años ochenta, cuando un niño de doce años llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Poco después, Eleven, una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda del mismo.

Stranger Things 4 | Tráiler oficial | Netflix

