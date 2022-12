Las 15 series más populares de todos los tiempos, según IMDb

La serie se estrenó el 20 de enero de 2008 y es una producción de Sony Pictures Television. En 2013, Breaking Bad fue uno de los programas de televisión por cable más vistos en los Estados Unidos: la audiencia de la segunda mitad de la quinta temporada duplicó a la de la primera.

Protagonizada por Bryan Cranston (Walter White/Heisenberg), Anna Gunn (Skyler White) y Aaron Paul (Jesse Pinkman), entre otros.

Disponible en Netflix.

2 - The Chosen (Los Elegidos)

Creada, dirigida y coescrita por el cineasta estadounidense Dallas Jenkins, es el primer programa sobre la vida de Cristo. Se emitió por primera vez en 2017 y tiene 2 temporadas.

Ambientada en la Judea del siglo I, la serie gira en torno a Jesús de Nazaret y las diferentes personas que lo conocieron y lo siguieron. La serie está protagonizada por Jonathan Roumie en el papel Jesús, junto a Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James, Janis Dardaris, Lara Silva, Shaan Sharma, Nick Shakoour, George H. Xanthis, Shayan Sobhian, entre otros.

La producción de la serie se finanza gracias al micro mecenazgo; mientras que los capítulos se pueden ver gratuitamente, a cambio se les pide a los espectadores que "devuelvan el favor" contribuyendo con la cantidad que deseen para financiar futuras temporadas. En 2021, los espectadores habían aportado 40 millones de dólares para su producción, lo que convirtió al proyecto en la más exitosa campaña de micro mecenazgo realizada hasta el momento para una serie de televisión.

La serie está disponible en plataformas de transmisión como Amazon Prime Video, Tubi TV, Angel Studios, Peacock y el History2 Chanel.

3- Game of Thrones (Juego de tronos)

Nueve familias nobles luchan por el control de las tierras de Poniente, mientras que un antiguo enemigo regresa después de estar inactivo durante milenios.

Emitida por primera vez en 2011, cuenta con 8 temporadas.

Es una serie de televisión de drama y fantasía medieval desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO. Su argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, escrita por el estadounidense George R. R. Martin, y relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

Protagonizada por Emilia Clarke, Peter Dinklage, Jason Momoa y Kit Harington, entre otros.

Ganó 59 premios Primetime Emmy y otros 388 premios.

4- Los Soprano (1999)

El jefe de la mafia de Nueva Jersey, Tony Soprano, lidia con problemas personales y profesionales en su hogar que afectan su salud mental, lo que le lleva a buscar soporte psiquiátrico profesional.

Creada y producida por David Chase y HBO, fue emitida por primera vez en 1999 y tiene 6 temporadas.

La trama de la serie gira en torno al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano (James Gandolfini) y las dificultades que enfrenta tanto en su hogar como en la organización criminal que dirige, y la historia de los personajes cercanos a Tony, especialmente su esposa Carmela (Edie Falco) y su sobrino y protegido Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

Ganó 21 premios Primetime Emmy y otros 122 premios.

5- Rick y Morty (2013)

Es una serie de televisión americana de animación para adultos creada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013 para Adult Swim, pero también se emitió en Cartoon Network.

La serie sigue las desventuras de un científico, Rick Sanchez, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos. Justin Roiland es el encargado de las voces principales de Morty y Rick, la serie también incluye las voces de Chris Parnell, Spencer Grammer y Sarah Chalke.

Ganó 2 premios Primetime Emmy y otros 18 premios.

6- The Office (2005)

Esta serie es una comedia creada por Greg Daniels, Ricky Gervais y Stephen Merchant. Adaptada a partir de la serie británica del mismo nombre, se estrenó en la cadena de televisión estadounidense National Broadcasting Company (NBC) el 24 de marzo de 2005.

Aunque se trata de una obra de ficción, la grabación adopta el formato de falso documental, en el sentido de que los actores a veces miran a cámara e, incluso, se dirigen directamente a ella comentando algunas escenas.

Protagonizada por Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer y Rainn Wilson, entre otros.

Ganó 5 premios Primetime Emmy y otros 51 premios.

7- Better Call Saul (2015)

Serie de televisión estadounidense de drama creada por Vince Gilligan y Peter Gould, derivada (spin-off) de Breaking Bad, también creada por Gilligan y de la que constituye a la vez una precuela y secuela.

Ambientada entre principios y mediados de la década de 2000, la serie sigue la historia de Jimmy McGill (interpretado por Bob Odenkirk), un estafador convertido en abogado y que posteriormente sería conocido como Saul Goodman. La narración comienza seis años antes de los eventos de Breaking Bad y muestra la transformación de McGill de ex-estafador de poca monta hasta convertirse en el abogado Saul Goodman, uno de los personajes principales de Breaking Bad.

La serie también explora parte del pasado de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) y las circunstancias que lo llevaron a convertirse tanto en la mano derecha del narcotráficante Gus Fring (Giancarlo Esposito) como en el detective privado al que McGill usualmente recurre en Breaking Bad.

Disponible en Netflix.

8- Friends (1994)

Probablemente esta entrañable serie no necesite descripción, pero, para aquellos que no la hayan visto, aquí algunos datos.

En pocas palabras, la trama es sobre la vida personal y profesional de seis amigos, de veinte a treinta y tantos años, que viven en Manhattan.

Cuenta con 10 temporadas, y está protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

Muchos capítulos cuentan con importantes invitados especiales, como Brad Pitt, Susan Sarandon, Sean Penn, Julia Roberts, Bruce Willis, George Clooney, y muchos más.

Ganó 3 Globo de Oro, 6 premios Primetime Emmy y otros 77 premios.

