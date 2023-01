Por si esto fuera poco, minutos después de anunciarse la colaboración entre el argentino y la colombiana, se filtró lo que presuntamente es un estribillo de la esperada canción, el cual dice así:

“Esto pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Tras la bomba que provocaba el saber que este 11 de enero el tema sería colocado en todas las plataformas digitales, reluce la reacción de Piqué, quien ha estado muy activo en los últimos días debido a su llamativo proyecto de la King's League, liga de fútbol ‘amateur’, encabezada por famosos y streamers con reglas poco tradicionales.

https://twitter.com/userhaytam/status/1613334441375698945 nadie se ha dado cuenta de que la session de Shakira dura 3:33 y el dorsal de Piqué es el 3, biza es un loco de los detalles pic.twitter.com/K6GbIFhBm7 — haytam (@userhaytam) January 12, 2023

El ex jugador del Barcelona, en medio del anuncio de Shakira y el boom en Internet, se limitó a escribir en la red social Twitter, emojis de forma corrida que incluían al circo, un payaso, el carrusel y la rueda de la fortuna, que han sido interpretados como una respuesta al lanzamiento.

El tuit en sí demuestra lo que piensa Piqué al respecto, dejando en claro que para él todo esto es un circo.

https://twitter.com/3gerardpique/status/1612879789374996482 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Sin embargo los comentarios de sus seguidores y fans de Shakira no tardaron en responder y hacerle saber que aunque la canción iba dirigida a él, se lo merecía.

Shakira y Bizarap contra Piqué.jpg

O al menos así lo perciben los seguidores de Shakira, que llenaron el tuit de miles de reacciones. “Ya te vimos, muy bonito”, “jajajajaja payaso tú”, “ahí tienes lo que mereces”, “Shakira es la mejor”, “Shakira es demasiado, la amo”, “no esperaba menos de Shakira, bye Piqué”, “ni modo Piqué”, “amamos este circo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de la plataforma.

Esta no es la primera canción en la que la intérprete de Me enamoré le ha dejado mensajes tras su ruptura. Recordemos que, desde su separación, la artista ha lanzado dos sencillos musicales: Te Felicito junto a Rauw Alejandro y Monotonía con Ozuna, en las que ha mostrado su dolor tras su separación con el empresario, con quien duró más de 12 años de relación.

Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

Ibai LLanos reaccionando a la colaboración de Bizarrap y Shakira

Si esperada era la sesión de Shakira con Bizarrap, esperadísima era también la reacción a la canción de Ibai Llanos, amigo y socio de Piqué. Antes del lanzamiento, el streamer anunció en sus redes sociales que la comentaría y ha cumplido: esta madrugada ha realizado un directo de casi dos horas reaccionando a esa sesión #53 en su canal de Twitch.

REACCIONANDO a BIZARRAP Music Sessions #53 | SHAKIRA

Su cara lo decía todo al escuchar frases como “Clara-mente es igualita que tú”, una clara referencia a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, o “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

Bromeó además con la frase “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”: “Toda la canción lo entiendo y reparte hostias, pero es verdad que este hijo de... lo que es un gimnasio lo ha pisado menos que yo”.

https://twitter.com/IbaiLlanos/status/1613336821081030657 Yo 5 minutos de la session de Shakira: pic.twitter.com/7H04RvSXfz — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Totalmente impactado por la letra de Shakira, el streamer hasta se levantó de la silla al terminar de escuchar la canción por primera vez, exclamando: ”¡Hostia! ¿Pero qué es esto? ¡Qué barbaridad!”.

“Y decíamos al principio del vídeo ’¿tirará beef? No saquemos conclusiones tan rápidas, por favor’. Nada, descanse en paz Gerard Piqué”, remató Llanos.

En su cuenta de Twitter también dejó tres expresivos mensajes cuyos contadores no paran de sumar likes. “La madre que me trajo a este mundo”, puso primero.

En tono irónico, poco después tuiteó: ”¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?”. En concreto, éste está siendo su tuit más exitoso con más de 300.000 me gusta.

https://twitter.com/IbaiLlanos/status/1613332498859323392 Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Y continuando, compartió un pequeño fragmento de su directo, de un momento de antes de escuchar la canción en el que comentó: “Que le va a decir algo a Piqué es muy probable, pero yo creo, amigos, no sé qué pensáis vosotros, que va a ser rollo indirecta, ¿verdad?”.

Ibai Llanos y Gerard Piqué, además de tener una buena relación personal son impulsores de la King's League. Juntos también han llevado a cabo otras iniciativas como La Velada de boxeo o el Mundial de globos.

Los memes sobre la Sessions #53

Shakira y Bizarap contra Piqué meme1.jpg

Shakira y Bizarap contra Piqué meme3.jpg

Shakira y Bizarap contra Piqué meme4.jpg

Shakira y Bizarap contra Piqué meme5.jpg

Shakira y Bizarap contra Piqué meme6.jpg

Shakira y Bizarap contra Piqué meme7.jpg

Shakira y Bizarap contra Piqué meme9.jpg

Shakira y Bizarap contra Piqué meme8.jpg

Más noticias en Urgente24

Will de Stranger Things es gay pero no debería importarnos

Vuelven los Golden Globes: Horario, nominados y polémica

Jeff Beck muere: Su último disco fue con Johnny Deep

Shakira hará feat con Bizarrap, explotan memes contra Piqué