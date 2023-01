Will de Stranger Things es gay pero no debería importarnos

Se entiende que el queerbaiting es una técnica de mercadotecnia en medios de ficción y entretenimiento de sugerir, pero después no representar abiertamente, a un personaje LGBT+ o una relación romántica homosexual, pero este no es el caso, la discusión no es relevante, ¿A quién se le va a ganar exigiendo saber sobre la orientación sexual de los actores?

La representación desde la disidencia es un avance, sí lo es. Existe todavía una gran brecha entre la cantidad de papeles que le dan a la gente blanca y hetero en Hollywood en comparación con los actores y actrices Queer, pero sacar a la gente del clóset por obligación no va a resolver el problema, y tampoco debería ser un checklist para un actor tener que hablar sobre ello para hacer un casting.

Otra persona que también se pronunció ante esta problemática fue Luke Evans, actor abiertamente homosexual, ya que cuando Daily Telegraph le preguntó si estaba de acuerdo con la opinión del productor británico Russell T. Davies de que los personajes homosexuales deberían ser interpretados por actores homosexuales, Evans no estuvo del todo de acuerdo:

No estoy seguro de eso [...] Seguro que la gente gay se ha perdido los roles gay. Pero desde mi punto de vista, en primer lugar, no habría tenido una carrera si los gays hubieran interpretado papeles gay y los heterosexuales hubieran actuado papeles heterosexuales. Yo he interpretado ambos papeles en los 36 proyectos en los que he trabajado No estoy seguro de eso [...] Seguro que la gente gay se ha perdido los roles gay. Pero desde mi punto de vista, en primer lugar, no habría tenido una carrera si los gays hubieran interpretado papeles gay y los heterosexuales hubieran actuado papeles heterosexuales. Yo he interpretado ambos papeles en los 36 proyectos en los que he trabajado

Cabe aclarar que Davies, el histórico showrunner de Doctor Who, también pertenece a la colectividad LGBT+, y apuntaba a que se le debería dar mayor margen a los actores Queer para actuar.

Pero obligar a jóvenes de 18 años a tener que publicar su orientación sexual ante un montón de extraños desesperados por el afán de la representación masiva, es un total sin sentido, es otra forma de contribuir al capitalismo arcoíris del que el colectivo despotrica tanto, forzando procesos personales para complacer a las audiencias en la individualidad.

Otras lecturas de Urgente24:

Estatizar Edesur: FDT envía proyecto a Diputados, que apoyarían los lilitos

El dilema de Sergio Massa: Independientes vs. Los K

Cruceros del Caribe y de Europa llegan a paradisíaca isla en Venezuela

Precios Justos: Incorporan 2 sectores nuevos tras un balance positivo