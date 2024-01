Mickey Mouse ya es de dominio público y tendrá peli de terror

Una película que promete escalofríos

Otro proyecto que ha llamado la atención es Mickey's Mouse Trap, una película de terror basada en Steamboat Willie que se estrenará este año. El tráiler muestra a un grupo de jóvenes que quedan atrapados en una sala de juegos donde un asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse los acecha.

El filme se basa en el concepto de "horror del cuerpo animal", que explota el contraste entre la inocencia de los dibujos animados y la violencia de la realidad.

MICKEY'S MOUSE TRAP Official Trailer (2024) Horror Movie HD

La sinopsis de la película dice: " Es el cumpleaños número 21 de Alex, pero está atrapada en la sala de juegos en un turno de noche, por lo que sus amigos deciden sorprenderla, pero un asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse decide jugar su propio juego con ellos al que ella debe sobrevivir".

La respuesta de Disney

Ante la pérdida de los derechos de autor de Steamboat Willie, Disney ha buscado una forma de evitar que el personaje caiga en el olvido o en el desprestigio. En julio de 2023, la compañía lanzó un especial animado titulado "Mickey Mouse conoce a Steamboat Willie".

El objetivo era mostrar las diferencias y las similitudes entre los dos personajes, así como rendir homenaje al corto que los vio nacer.

image.png

Sin embargo, esta estrategia no ha impedido que otros creadores usen a Steamboat Willie para fines distintos a los que Disney pretendía. La compañía no ha hecho ningún comentario oficial sobre los proyectos de terror basados en el personaje, pero se presume que no está de acuerdo con ellos.

Steamboat Willie es solo el primero de muchos personajes de Disney que pasarán a ser de dominio público en los próximos años. Entre ellos se encuentran Blancanieves, Pinocho, Dumbo y Bambi.

