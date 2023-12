Netflix: El oscuro secreto de este turbio documental furor

En el campamento nacían las pesadillas

Una vez en el campamento, las condiciones no mejoraban: dormían en carpas sucias, no tenían acceso a baños ni a atención médica y eran obligados a realizar trabajos forzados.

El documental muestra los testimonios de varias víctimas que sobrevivieron a esta pesadilla, así como las evidencias de las atrocidades que cometió Carisano y su equipo.

Entre las pruebas, se encuentra el informe de la muerte de una niña de 16 años, que falleció por insolación tras caminar bajo el sol durante horas. Carisano fue acusado de abuso infantil, pero fue absuelto por un jurado. Sin embargo, tuvo que pagar una indemnización a los padres de la niña.

También podés leer: La miniserie polaca que revoluciona Netflix

La conexión de Paris Hilton

El documental también cuenta con la participación de una figura inesperada: Paris Hilton, la famosa empresaria, socialité y modelo. Hilton revela que ella también fue víctima de un programa similar al de Challenger Camp, llamado Provo Canyon School. Allí, sufrió abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte del personal del centro.

Hilton se convirtió en una defensora de los derechos de los sobrevivientes de estos programas y ha luchado por su cierre y regulación. En 2021, dio un emotivo discurso en el Capitolio, donde contó su historia y pidió al Congreso que tomara medidas al respecto.

image.png

El documental comienza con las impactantes palabras de Hilton: “Me estrangularon, me abofetearon y un personal masculino me observó en la ducha ”.

“Campamento Infernal: Pesadilla Adolescente” es un documental que no deja indiferente a nadie. Es una denuncia valiente y necesaria sobre una realidad que afecta a miles de jóvenes en todo el mundo.

Es también un homenaje a las víctimas y a los que luchan por la justicia.

---------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie polaca que revoluciona Netflix

América TV no repunta: Bajo presupuesto provoca salida clave

Banco Nación habilita 12 cuotas sin interés: Cómo aprovechar

Precios diferenciados: Qué abarca y cuándo entra en vigencia