Santa Fe cuenta con nueva Ley del Servicio Penitenciario

Este último punto se puede vincular con los reiterados casos de fugas de cárceles que se produjeron durante el 2023 en suelo santafesino que ya parecían ser de cotidianeidad.

Patear el tablero

Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios, destacó este cambio rotundo y señaló: "Celebramos la sanción a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario ya que permite pensar dos cuestiones: que las mujeres con rango de oficiales pueden ascender a la última jerarquía al igual que sus compañeros varones; y, por otro lado, porque permite que se reconozca que el título universitario de los y las trabajadoras sociales quienes, hasta ahora, al ingresar al servicio penitenciario tienen una jerarquía menor que sus compañeros profesionales".

image.png Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios.

"Esto significaba una desigualdad al momento de ascender en su carrera y lo propio al querer jubilarse. Hoy, teniendo una ley orgánica en mano nueva, tenemos la decisión política de compensar esta situación con todas las trabajadoras sociales, adaptándonos a la normativa vigente", agregó.

Para finalizar, Masneri aseguró que "Esto no es de ahora", sino que "Hace más de 10 años que estamos trabajando en estas modificaciones, desde cuando el actual Gobernador fuera ministro de Seguridad; también con el propio Pablo Cococcioni, actual ministro de Justicia y Seguridad, cuando fue parte del Servicio Penitenciario y también con las diputadas Georgina Orciani y Silvana Di Stefano que desde la Legislatura vienen trabajando esta Ley con la presentación de proyectos que en su momento tuvieron media sanción y que ahora ya es Ley".

No obstante, días atrás, Masneri firmó, delante de un escribano, el rechazo a acceder a un plus salarial por trabajo diferenciado que cobran los agentes del Servicio Penitenciario con mayor jerarquía y que, en la gestión anterior, hacían lo propio los funcionarios políticos a los cuales no les correspondía. A partir de eso se rebotó una compensación ilegítima, que sólo es adquirida por personas especializado y de cargo superior.

