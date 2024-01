"Por rivalidad del fútbol", patota mató a Tomás, de 18 años

"Sé que se pelearon en la playa y lo fueron a buscar, 6 cuadras... parece que hay vendedores de playa, 2 menores, un hombre de 57 años... pero no tengo idea. A mí me avisaron a la mañana, sé que en el hospital hicieron lo que pudieron".

"Él era muy alto, siempre le decía que para pegarle tenían que agarrarlo entre varios, y me respondía que no me hiciera problema, que eso no iba a pasar".