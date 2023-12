Mauricio Macri: "ideas del DNU de Milei son nuestras ideas"

a2537bfdecf516b7a96fcf8faad431af.jpg Mauricio Macri

Luego, Macri tuvo consejos para los propios legisladores y gobernantes de Juntos por el Cambio:

"No nos sumemos al conflicto y las trabas. Los jóvenes que llevaron a Milei al poder tienen derecho a gozar de una chance. Tengamos un poco de dignidad y de respecto por el voto de la gente. Desde mi lugar, voy a acompañar todo lo que sea un cambio para que mejore la sociedad. Debemos analizar porqué no fuimos nosotros los escogidos para el cambio. No podemos cuestionar un DNU por una supuesta cuestión institucional. Es un instrumento constitucional que han utilizado los presidentes hasta el cansancio en los últimos treinta años".

Más adelante, elogió las medidas que está tomando su ex funcionario Luis Caputo, actual ministro de Economía de la Nación.

"Estábamos en una escenario perfecto para una hiper de 18 mil por ciento anual. Pero, hoy la brecha entre el dólar oficial y el paralelo está en un nivel muy bajo. La economía puede volver a funcionar. Este cepo que tenemos hay que desarmarlo paso a paso porque los riesgos aún no han desparecido"

Al trazar un paralelo con lo que fue su gestión en la Casa Rosada entre 2015 y 2019, Mauricio rescató varias diferencias.

"En los últimas años, hubo un aprendizaje. Nadie puede estar ya en contra de recibir más libertad. Esto te puede dar vértigo pero hay que atravesar ese miedo. Nada será fácil porque muchos sectores van a querer mantener sus privilegios. Pero la gente decidió cambiar y ya no hay vuelta atrás. Esta vez, si quieren entorpecer van a encontrar una resistencia de la sociedad. Una resistencia que no tuvieron durante mi gobierno. El argentino maduró y sabe que lo que hoy le regalan mañana le costará varias veces más caro"

Por último, Macri sentenció:

"Al alcohólico le cerraron el bar. Ya no podemos imprimir más dinero porque necesitamos el déficit cero. Aprendimos la lección. Debemos desregular y sacarle la pata de encima a la gente. El sistema no resiste que se paren las reformas que están en curso. Hubo un mandato de un cambio profundo e integral. Debemos tener generosidad para que a Javier Milei le vaya bien"