Inmigración masiva: El mayor desafío europeo para 2024

El conjunto de medidas tiene como objetivo combatir a las bandas criminales que dirigen las operaciones de contrabando y fortalecer los controles fronterizos y las operaciones de búsqueda y rescate.

Entre ellas, Italia estableció: ampliación a 18 meses del tiempo máximo de detención para la repatriación; nuevos centros de Residencia de Repatriación (CPR) en lugares en las periferias de la ciudades; limitación del uso de barcos no aptos para navegar, y accionar contra las cadenas de suministro y la logística de los traficantes; petición próxima a los Estados miembros europeos para bloquear las salidas ilegales del Norte de África; convocación a los embajadores de los países de salida; nuevo decreto sobre protección de los menores.

Sin embargo, sus discursos euroescépticos en esta materia y sus iniciativas causaron no pocas veces quiebres en la Unión. En septiembre los estados miembros de la UE expresaron “incomprensión” sobre el pacto migratorio con Túnez que la presidente de la UE, Ursula von der Leyen, y Giorgia Meloni firmaron en julio.

La Unión Europea, por el rol esencial de Giorgia Meloni, firmó memorando con Túnez para contener los dramáticos flujos migratorios por las rutas del Mediterráneo. Según la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, la tunecina es la principal nacionalidad de quienes están cruzando el Mediterráneo irregularmente. En concreto, suponen el 20% del total. También abundan los sirios, afganos, iraquíes, indios, bangladesíes y paquistaníes.

Tal como contó Urgente24, al acuerdo se lo llamó “Memorando de Entendimiento para una asociación estratégica y global entre la Unión Europea y Túnez “ en el que Bruselas ha propuesto un paquete de ayudas (150 millones para apoyar los presupuestos del Estado asfixiado por una deuda pública equivalente al 80 por ciento de su PIB y por la falta de liquidez y 105 millones para apoyar el control de fronteras), sobre el que se habían iniciado negociaciones.

Meloni ha dejado en claro su postura en varias ocasiones remarcado que el problema no es solo de Roma sino de todos los miembros de la UE y que se necesita una respuesta en común.

image.png La UE representada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos Mark Rutte, firmó un memorando con Túnez para combatir la inmigración irregular.

“Italia y Europa necesitan inmigración pero no podemos dar la señal de que se premiará a los que entran ilegalmente. Si por un lado estamos abiertos a dejar entrar a la gente pero luego no nos ocupamos del destino que tendrán en nuestros países no es solidaridad”.

Desafío para Europa

En medio de la emergencia migratoria actual que supone una amenaza a los sistemas de acogida europeos por su inminente colapso, los países, impotentes, comenzaron a cruzar denuncias y a encerrarse para proteger su propia integridad. Podría ser el inicio de una feroz guerra entre naciones miembros de la UE por la inmigración ilegal.

La crisis migratoria provocó un quiebre en la Unión Europea que es reacia a aceptar el duro enfoque de la premier italiana Giorgia Meloni. Ella sostiene que el único modelo de afrontar la crisis migratoria es mediante una solución europea. “Italia no será el campo de refugiados de Europa”, remarcó ante la ONU la semana pasada.

En septiembre Meloni le manifestó su preocupación a canciller alemán Olaf Scholz por la noticia del financiamiento del gobierno alemán a numerosas Ongs implicadas en la acogida de inmigrantes ilegales en Italia, saturada.

Lo consideraron una hipocresía. Mientras ayudaba a desembarcar a miles de migrantes en las costas italianas, Berlín en plena controversia política planeaba reducir a la mitad el dinero que Alemania dedica a recibir e integrar refugiados.

Es que Alemania también ve su sistema saturado, según el Diario el País, hasta finales de agosto, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF, en sus siglas en alemán) había registrado más de 204.000 solicitudes iniciales de asilo, un aumento del 77% con respecto al mismo periodo del año pasado. A ello hay que sumar a los más de un millón de ucranios que han buscado protección en Alemania por la guerra de agresión rusa sin tener que solicitar asilo.

image.png La Unión Europea deberá sumergirse en la raíz de la ola inmigratoria para abordarla.

También Alemania explotó contra Polonia en su momento. Sugirió quizá fuera necesario exigir controles fronterizos en su frontera con Polonia tras el escándalo de venta de visados de embajadas polacas del que se aprovecharon 250.000 personas. Según medios locales, el gobierno efectuó una supuesta concesión de visados bajo soborno en consulados polacos de África y Asia, en el contexto de la actual ola de entradas ilegales de migrantes en Alemania por las fronteras polaca y checa.

El 20 de diciembre la UE cerró un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo. La reforma incluye un control reforzado de las llegadas de inmigrantes a la UE, así como el cierre de centros cerca de las fronteras para devolver más rápidamente a quienes no tienen derecho a asilo en la UE.

Las 5 leyes de la UE acordadas abordan cuestiones como el control de los inmigrantes irregulares, los procedimientos para tramitar las solicitudes de asilo, las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo y cómo gestionar las situaciones de crisis.

Si bien es un avance de la Unión, que acaso por vez primera se muestra realmente unida en la materia contra el problema, queda mucho camino por recorrer. Lo primero que debería hacer antes de distribuir a los migrantes en los diversos centros de acogida europeos, es, como sugirió Meloni, detener la salidas ilegales desde África y combatir y destruir el sistema de los traficantes de seres humanos. Si priorizan lo primero e ignoran lo segundo, el colapso de los sistemas de asilo y las peleas entre naciones serán inevitables.

Asimismo es vital un acuerdo de cooperación que contemple desarrollo en África y mejora de la calidad de vida, particularmente de los países de origen de los migrantes, a través de inversiones estratégicas y de infraestructura.

