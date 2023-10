La película de terror que rompió récord con US$88 millones

La película está dirigida por Chris Columbus, conocido por películas como Home Alone y Harry Potter and the Philosopher’s Stone, y protagonizada por Nicolas Cage como el guardia Mike Schmidt, Emily Blunt como la detective Sarah Williams y Mark Hamill como la voz del oso Freddy Fazbear.

Acá el tráiler:

Five Nights At Freddy’s | Trailer oficial (Universal Pictures) HD

La franquicia se ha convertido en un fenómeno cultural, con más de 10 juegos lanzados desde 2014, varios libros, cómics, juguetes y una serie animada. La película Five Nights at Freddy’s es la primera adaptación cinematográfica oficial de la saga, aunque hubo varios intentos anteriores que fueron cancelados o retrasados por diversos motivos.

También podés leer: Tenés que ver este anime de Netflix para adultos: Una joya

¿Qué sigue para Five Nights at Freddy’s?

El éxito rotundo de la película Five Nights at Freddy’s ha generado una gran expectativa por las posibles secuelas o spin-offs que podrían seguirle. Según el director Chris Columbus, hay planes para expandir el universo cinematográfico de Five Nights at Freddy’s con más películas que explorarían diferentes aspectos y personajes del videojuego.

image.png

Además, Scott Cawthon anunció que está trabajando en un nuevo juego llamado Five Nights at Freddy’s: Security Breach, que saldrá a finales de este año para PC y consolas.

--------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El pueblo con sierras en Buenos Aires que pocos conocen

Banco Provincia informa cambios cruciales en su home banking

Milei vs Massa: Emergencia en Felfort y desmentida interna

Google lanzó cursos gratuitos para aprender programación