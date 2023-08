La nueva película de terror que arrasa con puntaje récord

Talk To Me | Official Trailer HD | A24

La mejor calificada de A24

A24 lanza esta semana Talk to Me, que Rotten Tomatoes cataloga como la película de terror mejor calificada de la historia de la compañía. El éxito ganador del Oscar del año pasado Everything Everywhere All At Once puede haber llevado a la productora independiente a un nivel más alto que nunca, pero incluso antes de que esa película se convirtiera en un fenómeno, A24 ya se había establecido como una marca en el mundo del cine independiente.

Si hay un género con el que A24 se ha asociado más en los últimos años, tiene que ser el terror, gracias a películas como The Witch, Hereditary, Midsommar y X.

image.png 95% para los críticos profesionales y 83% de aprobación.

Esa lista de películas de terror A24 es realmente impresionante, pero según Rotten Tomatoes, el último lanzamiento de la compañía, Talk To Me, las supera a todas. Programada para estrenarse el 28 de julio, la película de terror sobrenatural australiana actualmente ocupa un 97% en el agregador de reseñas, ubicándose por encima de títulos como X, Saint Maud y Pearl.

Esa calificación incluso lo ubica por encima de Everything Everywhere All At Once, que no es de terror, que actualmente se ubica en 94%.

¿De qué trata Talk to Me?

Talk to Me cuenta la historia de una joven periodista (interpretada por Jessica De Gouw) que investiga una serie de misteriosas muertes relacionadas con una aplicación móvil llamada Talk to Me. La aplicación permite a los usuarios comunicarse con los muertos mediante mensajes de voz, pero pronto se revela que hay algo siniestro detrás de esta tecnología.

La periodista tendrá que enfrentarse a sus propios demonios mientras intenta descubrir la verdad sobre Talk to Me y sus creadores.

