Infancia destruida: Vuelve El Grinch al cine (de terror)

Mira el tráiler a continuación:

The Mean One (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

Un nuevo subgénero de películas de terror

The Mean One es lo último en una nueva tendencia en ascenso para el género de terror de ofrecer giros escalofriantes en personajes infantiles. De hecho, esto mismo había ocurrido con un personaje clásico de Disney: Winnie The Pooh.

Winnie the Pooh: Blood and Honey (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

En esa película, Winnie Pooh emprende una ola de asesinatos para matar a su antiguo amigo Christopher Robin. Sí, suena muy loco y decabellado pero es real.

Actualmente, hay productores trabajando en una cinta de terror protagonizada por Peter Pan. También se anunció recientemente que están produciendo una película de terror basada en Bambi, y aunque actualmente se desconocen los detalles de la trama, se espera que el animal titular persiga a los cazadores humanos que mataron a su madre. Según los informes también está mirando a un lanzamiento a finales de 2023.

The Mean One marcará tendencia

Con The Mean One programado para un lanzamiento a principios de diciembre, el cine de terror vuelve a enfrentar una gran debate. ¿Sigue rindiendo?

Si bien el año empezó con el regreso Scream, la mayoría de las películas de terror estrenadas en el 2022 establecieron una tendencia de éxitos de taquilla. Esto fue desde films como Teléfono Negro y Nope hasta los éxitos más independientes como X, Pearl, Barbarian, Terrifier 2 y Smile que también reafirmaron la fuerza del género luego de un salto rocoso de regreso a los cines luego de la pandemia de COVID-19.

En efecto, el género está más vivo que nunca.

Solo el tiempo dirá cuando The Mean One llegará a los cines el 9 de diciembre.

