La película de comedia TOP 1 en Netflix imperdible para reir

Renato no quiere saber nada de su padre, a quien considera un traidor por haberlo abandonado cuando era niño y haberse mudado a otro país. Pero su novia lo convence de que vaya a despedirse de él y así cerrar ese capítulo de su vida. Lo que Renato no se espera es que al llegar al hospital se encuentre con Asher (Connor Del Rio), un joven estadounidense que resulta ser su medio hermano.

image.png ¿Te la vas a perder?

¿Por qué ver Medios Hermanos?

Medios Hermanos ofrece entretenimiento y emoción a partes iguales. Por un lado, tiene escenas muy divertidas, como las ocurrencias de Asher, las reacciones de Renato ante la cultura estadounidense o la presencia de una cabra como mascota.

Por otro lado, tiene momentos conmovedores, como los flashbacks de la infancia de Renato, el descubrimiento de los secretos familiares o el vínculo que se va creando entre los dos hermanos.

Medios Hermanos - Tráiler oficial HD

Cuenta con una duración de 96 minutos y está clasificada como apta para mayores de 13 años. Si te animás a verla, te sugerimos que evites los avances, ya que pueden revelarte demasiado sobre la trama. Y si te quedás con ganas de más, podés buscar otras películas del director Luke Greenfield, como The Girl Next Door o The Animal, que también son comedias divertidas.

No te pierdas Medios Hermanos, la comedia que arrasa en Netflix y que te sorprenderá con su historia original y emotiva. ¡No te vas a arrepentir!

