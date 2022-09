Joyas ocultas de HBO Max: La película japonesa más absurda

Con apenas setenta minutos de duración, una única localización y sin (apenas) efectos especiales, Beyond the Infinite Two Minutes muestra un vertiginoso relato sobre paradojas temporales en una única toma. Los amantes de la ciencia ficción de bajo coste disfrutarán del ingenioso guión y su puesta en escena.

Con la reinante ilusión de continuidad que ofrece el plano secuencia, los personajes se permiten ciertas licencias para caracterizarse excesivos, pero su entrega hacia la historia los convierte en seres encantadores como la microaventura en sí.

BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES - Trailer | BIFFF 2021

Beyond the Infinite Two Minutes o Más allá de los dos minutos infinitos (HBO Max se tomó la libertad de milagrosamente traducir literal el título) equilibra la pesadumbre existencial con un tono siempre alegre, mostrando las infinitas posibilidades que tendríamos para desviarnos de nuestro predestinado sino.

Yamaguchi no repara en dejar entrever el poderío filosófico y moral del asunto, como lo hubiera hecho su colega surcoreano, el fallecido Kim Ki-duk, autor de películas como Hierro 3 o Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera. Al mismo tiempo, se pregunta si realmente somos prisioneros de nuestro destino, aunque afortunadamente nunca abandone la comedia.

Si bien los personajes fanfarronean o rayan el absurdo tras sólo poseer dos minutos de anticipación temporal, Yamaguchi aterriza a Beyond... con un satisfactorio y equilibrado balance entre entretenimiento y filosofía. De alguna forma, ese dinamismo se traslada a la condena de un loop infinito, pero que nunca deja de avanzar.

Más contenido de Urgente24

Las PASO tensan JxC: Morales contra los 'violentos' de Macri

Entusiasmo del kirchnerismo con Carlos Pagni

Encuesta: Empate técnico Milei/FDT (balotaje con JXC)

Juan Schiaretti le dio a las encuestadoras y al dólar soja

Mal dato del IPC de USA tumba las acciones en Wall Street