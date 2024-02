Inesperado: Eduardo Feinmann bancó a Lali Espósito y criticó a Javier Milei

Posteriormente, aprovechó para hablar acerca de la intérprete: "Creo que el problema no es Lali Espósito. Me parece que el tema central son los gobernadores que le han pagado". Asimismo, deslizó que el gobernador riojano Ricardo Quintela le pagó por un show 350.000 dólares y sumó que ese dinero debería ser destinado en "cloacas, calles y chicos que no tienen para comer".