Encendido discurso de ruptura de Gustavo Sáenz contra Javier Milei

Gustavo Sáenz desafió: "No nos vamos a arrodillar ante nadie".

Gustavo Sáenz y las diferencias

Añadió que las "injusticias" no son de ahora sino desde que nació la Patria. "Señor Presidente, tiene la oportunidad histórica de darles las mismas oportunidades a todos los argentinos", lanzó Gustavo Sáenz.

Y planteó: "Que no haya argentinos subsidiados de la Capital Federal que pagan tres veces menos que los de cualquier otra provincia. Pagamos la luz y el gas tres veces más caros". En esta línea preguntó: "¿Cómo van a venir las industrias a instalarse acá si no les damos las mismas posibilidades que en el centro del país?".

"No es culpa nuestra vivir a 1.600 kilómetros de Capital", señaló y puntualizó que en tierras salteñas nació la Patria con el General Güemes y sus gauchos: "Seguiremos con esa lucha que nos dio una Nación libre, soberana, justa y sobre todo federal. No nos arrodillaremos ante nadie nunca. Acá no hay traidores ni mentirosos, sino gente de bien que está pagando el ajuste, las consecuencias de los que se enriquecieron y se llevaron la plata a otro lado. Búsquenlos a ellos, persíganlos a ellos", sugirió.

El discurso de Gustavo Sáenz fue subiendo en intensidad y manifestó que el ajuste lo están pagando los argentinos de bien, entre ellos los jubilados. "Ellos son los que peor la están pasando. Cobran $100.000, no tienen para los medicamentos y tienen vergüenza de pedirle a sus hijos porque también la están pasando mal", indicó.

Sáenz aseveró: "Vamos a defender a los maestros en su lucha, porque el fondo de incentivo docente fue un logro de ellos de hace muchos años. Los subsidios transporte siempre se distribuyeron de forma desigual, más del 80% para AMBA y el resto que se lo repartan entre las provincias".

Gustavo Sáenz aprovechó la inauguración de "esta obra emblemática" para lanzar un fuerte discurso contra Javier Milei.

La renuncia que le pidió Javier Milei a Royón

Cabe recordar que la semana pasada, Javier Milei le pidió la renuncia a la secretaria de Minería, Flavia Royón, una funcionaria que responde directamente a Gustavo Sáenz. Eso terminó de dinamitar la relación entre el salteño y el gobierno nacional.

Royón salió eyectada del gobierno junto al titular del Anses, Osvaldo Giordano, como reprimenda a la negativa de los diputados salteños y cordobeses de votar en favor del articulado de la Ley Ómnibus.

"Si el Presidente entiende que Sáenz merece castigo y yo soy salteña, él tiene que tener su equipo con gente de su confianza. Está bien que haga los cambios", dijo Flavia Royón en tono irónico tras su salida del gobierno.

Royón no participó de la inauguración, pero si estuvieron presentes juntos al gobernador de Salta, ministros y el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand.

Obra pública

En este marco, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho habló con el sitio 'InformateSalta' sobre la situación de la provincia con respecto a la quita de fondos nacionales para la obra pública:

El gobierno nacional si decide abandonar el plan de viviendas, lo terminaremos nosotros, avanzaremos con todas las obras en un plazo mayor, será de manera más acotada pero los principios del Gobernador de avanzar en un plan de obra de igualar de oportunidades siguen intactos El gobierno nacional si decide abandonar el plan de viviendas, lo terminaremos nosotros, avanzaremos con todas las obras en un plazo mayor, será de manera más acotada pero los principios del Gobernador de avanzar en un plan de obra de igualar de oportunidades siguen intactos

También contó lo afectada que esta la provincia debido a esta medida nacional: "Perjudicadas como todas las provincias, tenemos planes de viviendas, la Ciudad Judicial de Oran, el dique limón y un montón de obras más que desde diciembre no hay acción de los pagos de certificados, sino que no hay respuesta de que va ocurrir, mientras tanto nuestra responsabilidad es seguir trabajando para dependiendo de nación o no culminar las obras que están en ejecución".

Con respecto a la obra de la circunvalación cerró: "Veinte años hubo que esperar para que se termine esta circunvalación, la comienza la gestión de Gustavo Sáenz y la culmina Gustavo Sáenz y claramente después de la alegría que sentimos hoy, mañana seguiremos trabajando".

