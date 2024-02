Beto Casella cargó con furia contra el imitador Milton Ré: "Tóxico"

Milton Ré se refirió a su salida de Rock&Pop

Por medio de las redes sociales, Milton Ré aprovechó para comentarles a sus seguidores por qué motivo no continuaría en el ciclo radial de Rock&Pop.

"Los oyentes, los fieles compañeros de todos los días que durante estos años con Beto, me han brindado su cariño infinito, me empezaron a preguntar y yo respondí lo que me enteré ese mismo lunes: Ya no iba a formar parte de la mesa en el aire", confirmó.



Y siguió: "Así se determinó en la nueva dinámica del programa, al cual le he puesto lo mejor de mí, y decidí que no era lo que esperaba para este 2024".

"A mis compañeros, a la producción del programa y a su conductor, les doy las gracias totales y les deseo lo mejor para este 2024", concluyó el humorista en la publicación que llevó a cabo en Instagram.

