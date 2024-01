Exitoso programa de El Nueve sorprende con su despedida

"Además, los artistas que venían nos agradecían mucho porque sabían que íbamos a hacer un reportaje tranquilo, que no los íbamos a incomodar... Algo que yo como actriz lo he vivido", agregó.

Otro aspecto particular a tener en cuenta es que Papaleo tuvo conocimiento del desenlace del programa en el momento en que no se encontraba presente.

"Me enteré cuando me fui de vacaciones, que no terminaron siendo vacaciones. Fueron a mi cargo porque no es que volví y sigo trabajando", añadió.

image.png

Así también, la destacada actriz se refirió a sus nuevos proyectos que, si bien no entraban en conflicto con la emisión, constituyen ahora su principal enfoque.

"El 7 de febrero reestrenamos 'Yo adivino el parpadeo', que vamos a estar miércoles y jueves en el Teatro Buenos Aires, ahí en Corrientes y Rodríguez Peña", comenzó diciendo.

"Yo en general no hago teatro, porque tengo mi unipersonal, pero esta obra me gusta... Pero todo está muy caro, no puedo creer que una entrada para el teatro cueste $13.000 o más", sumó.

"También voy a abrir mi emprendimiento de coaching, algo que hace rato quiero hacer", concluyó.

image.png

Pese a que, en cierto momento, se difundieron detalles sobre posibles negociaciones, la producción evaluó que el primer semestre sería particularmente desafiante para la industria audiovisual, especialmente para los canales abiertos. Por lo que, ante esta perspectiva, se vieron obligados a llevar a cabo algunos recortes.

