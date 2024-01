Reconocida actriz complica a Nicolás Cabré con una fuerte acusación

“Yo vi PolKa toda mi vida, fue el primer protagónico que tenía y yo lo admiraba un montón a él (Cabré). Y me pareció, no mal compañero, me pareció todo feo... como artista, como todo”, agregó.

“Siento que todavía me falta más recorrido para poder decir cosas del espectáculo sin que no me dejen de llamar. A veces de figuras poderosas decís ‘me pasó esto y esto’ y te dejan de llamar”, aseveró.

La posición de Flor Vigna respecto al conflicto con Laurita Fernández a causa de Nicolás Cabré

Asimismo, la intérprete también abordó el altercado que experimentó con Laurita Fernández, quien en ese periodo mantenía una relación con Cabré: “Con Laurita, nada. Tiene más que ver con un delirio de él y como provoca a sus novias para crearles algo en la cabeza mintiéndoles. Él salía desde la cobardía a decir ‘es un tema de mujeres, arréglense entre mujeres’”, culminó tajante.

Ahora bien, luego de mencionar el complicado momento que vivió, Vigna empezó a referirse a su trayectoria musical y las composiciones dirigidas a su ex pareja: "De Nico siempre hablo bien. Fue un gran novio y compartimos grandes momentos juntos. Lo que haya pasado nos llevó a ser quienes somos. Creo que lo que sucede conviene".

En relación con "Picaflor", su más reciente creación que se especula está asociada a la presunta infidelidad de Occhiato con Flor Peña, la actriz añadió: "Le mandé la letra antes de grabarla. De hecho, le pregunté si quería cambiar algo. Él me dijo que estaba contento de que me estuviera yendo bien en la música".

