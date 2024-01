Flor Vigna aumenta la tensión y le responde a Sabrina Rojas

"Cosas que nos pasan a los papás separados, las mamás trabajamos mucho para el bienestar de los niños y los papás dejan más todo a la deriva", concluyó tajante. "Cosas que nos pasan a los papás separados, las mamás trabajamos mucho para el bienestar de los niños y los papás dejan más todo a la deriva", concluyó tajante.

Un comentario que, sin lugar a dudas, resultó desfavorable para la pareja actual del artista, la cual también optó por expresar su opinión, en una entrevista con Intrusos: "Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso. Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto", comenzó diciendo Vigna.

"Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá", culminó. "Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá", culminó.

En lo que concierne a la respuesta por parte de Sabrina Rojas, aún no se ha manifestado, pero sí publicó una historia en Instagram que a sus seguidores les dio que pensar: "Que nunca invaliden lo que te sucede, escucharte y explicarte por qué estás equivocada/do, eso es una persona que vale la pena. Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte".

"Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos haces está bien", concluyó. "Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos haces está bien", concluyó.

