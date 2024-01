El error que aviva las sospechas de fraude en Gran Hermano

"Se mandó alto furcio", "No sería raro, el gh anterior paso con Julieta cuando estuvo ahí mano a mano y no entraban los votos en contra de ella. Sumado que es rarísimo que no pasen un tape de Alan diciendo todo lo que dice y hace", "Obvio que está todo armado", "Está todo manipulado, nada que ver con el año pasado, al menos lo disimulaban más".

No obstante, al igual que surgieron las críticas, también se hicieron presentes quienes respaldaban la situación, argumentando que se trató simplemente de un error insignificante: "¡cómo inventan cosas!! ¡Siempre se equivoca con el nombre de Carla!!", "Está re quemado Del Moro. No es fraude, es cansancio mental. Se confunde participantes", "Comprensión auditiva 0%".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPoggiboy_%2Fstatus%2F1746723786135568841&partner=&hide_thread=false AUN NO CERRÓ LA VOTACIÓN Y DEL MORO YA DIJO QUE SE VA A CATA.



FRAUDE PARA LOS QUE SEGUIMOS VOTANDO.#Granhernano pic.twitter.com/Yv0aYdyoiM — PoggiBoy (@Poggiboy_) January 15, 2024

De igual manera, la controversia se extendió hasta la cuenta oficial de "Gran Hermano 2024", la cual fue objeto de miles de comentarios relacionados con este insólito suceso. Mientras que, en el perfil de Instagram de Santiago del Moro, las inquietudes dirigidas al conductor del programa de telerrealidad se multiplicaron.

La realidad es que, cómo dice el dicho, "un error lo comete cualquiera", pero al parecer, según la percepción de los usuarios, este refrán solo se aplica en situaciones específicas.

------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

AFIP inicia aprobaciones: Cómo verificar el estado de tus percepciones

Colonias gratuitas 2024: Cuáles son las sedes de este verano

La billetera virtual que te devuelve el total de tu compra

Marcelo Tinelli en la B: América TV evalúa su despido