Fuerte cruce en Gran Hermano: A los gritos y homofobia

Agostina, la policía del reality, empezó a gritarle "sabes lo que te falta ridículo".

image.png Catalina se está propasando con sus agresiones verbales y esta vez cayó Emmanuel.

Emmanuel totalmente quebrado, se refugió luego en el sauna, en donde dialogó con Joel, Manzana y Florencia. Esta última en una cena de Nominados criticó a las Furiosas por 'morder la banquina' con su violencia verbal y tales declaraciones llegaron a oídos de ellas, por lo que es otra victima de la cizaña, agresión y marginación de la mafia femenina liderada por Furia.

"Me quiero ir, me quiero ir con Nico -novio-", lanzó llorando Emanuel ante Manzana, Flor y Joel, quienes lo contenían adentro del sauna para que no renuncie al reality. En tal conversación con los GH más mesurados, Manzana les dijo que evidentemente esto debía ser sancionado porque infringe el reglamento de no discriminar.

image.png Furia ya 'pegó' a William, burló a la familia china de un participante (discriminación), no participó en una prueba del líder, se quitó el micrófono y escuchó del otro lado de la pared del confesionario: ¿por qué aún no hay una sanción ejemplar?

Según Emmanuel, los comentarios homofóbicos, junto con el hecho de gritarle, maltratarlo, decirle ridículo todo el tiempo, lo hacen vivir un claro infierno y le rememoran la discriminación que sufrió por su elección sexual durante parte de su vida, lamentablemente.

Mientras tanto Catalina manifestó ante su grupo que Emmanuel le había pegado, algo que éste negó: ¿una estrategia de juego? Asimismo dijo que ahora ella se quiere ir de la casa y que como reaccionó Emmanuel, según ella eso evidencia que esta pasando por una crisis de abstinencia (el joven contó que hace 10 años no consume pero a veces tiene momentos raros de ánimo)

