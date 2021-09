Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro porque "se hinchó"

"No hay un porqué en nuestra separación. No hubo un conflicto. Ninguno quedó lastimado, solo necesitábamos despegar. Costó, pero entendimos que era lo mejor", aseguró la actriz.

Junto a este fragmentó de la entrevista, Analía Franchín expresó muy tajante:

¡¡Se hinchó las bolas del carácter de él (Luciano Castro)!!

Pero la cosa no terminó ahí. Junto a los dichos sobre su relación con el Tucu López, la periodista escribió: “Polvo Explosivo”, haciendo alusión a una gran vida sexual junto a su nueva pareja.

¿Cuál es la verdad sobre la separación?

Luciano Castro y Sabrina Rojas estuvieron más de una década juntos pero, la realidad, es que las personas pueden crecer y distanciarse.

Cuando le consultaron el detrás del rompimiento, la actriz expresó:

No sé, la vida. ¡Qué sé yo! Viste que a veces no es todo el amor... A veces la convivencia, las cosas se decaen un poco y hay que tomar distancia

Las medidas por covid, el aislamiento y la cuarentena pueden llegar a debilitar una relación. En CABA durante el 2020 se registraron más divorcios que casamientos. “Mientras 4.480 parejas disolvieron su vínculo conyugal en 2020, solamente 3.861 se casaron” informó Télam.

Según lo declarado por los dos miembros de la ex pareja, la situación simplemente sucedió así y ellos siguen manteniendo un buen vínculo e incluso continuarán con la obra de teatro en donde participaban juntos previo a la pandemia.

“Las cosas están en paz, las cuentas están saldadas y, además, (somos) dos personas que se quieren mucho, se puede. Está bueno”, explicó Rojas.