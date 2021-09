Nancy Pazos "quemó" a Jorge Lanata con una insólita anécdota

Una vez, yo esto nunca lo conté, entramos a una mueblería que hay en la calle Arenales, circunstancialmente nos encontramos con Nancy en la puerta. No es por nada, pero yo soy un poco más popular y conocido que ella. Nancy entró como si fuera Elizabeth Taylor al lugar y empezó a mover los brazos de una forma… ¡Pará un poco, nena! Ella es así. No está bueno creértela cuando no sos nadie Una vez, yo esto nunca lo conté, entramos a una mueblería que hay en la calle Arenales, circunstancialmente nos encontramos con Nancy en la puerta. No es por nada, pero yo soy un poco más popular y conocido que ella. Nancy entró como si fuera Elizabeth Taylor al lugar y empezó a mover los brazos de una forma… ¡Pará un poco, nena! Ella es así. No está bueno creértela cuando no sos nadie

Lanata ninguneó a Nancy Pazos

Sin embargo, Nancy Pazos no se quedó callada y arremetió contra su ex compañero en Página 12: "Me costó muchísimo acordarme en qué momento nos habíamos cruzado. Yo no podría comprar en ese lugar ni mucho menos... Jorge, estás grande. Se te nota, te volviste un conservador del Conurbano, es lo peor que te podía pasar. Sos un horror. Eras el tipo al cual realmente todos admirábamos cuando llegamos a esta profesión y te convertiste en esto que sos hoy, que es realmente patético", disparó durante un móvil con Los Ángeles de la Mañana.

Y recordó el perfume francés que le regaló en su momento y que trajo al presente en Flor de Equipo: "La verdad que me quedo con el recuerdo del Jorge que conocí en aquella época. Fue uno de los primeros tipos que me dio una oportunidad. Siempre cuento que fue el que me regaló mi primer perfume francés. Ahora que lo pienso, ¿no será alguna facturita por no haber logrando algo más íntimo?".