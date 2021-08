Jorge Lanata cree ganarle a Marcelo Longobardi, a pesar del rating

Sin embargo, Jorge Lanata pidió que le repitieran el resultado de la encuesta excusando no haber escuchado los números por el sonido de chicharra que había puesto la producción durante el recuento. Lo que puso más nerviosa a su panelista: "Usted, si me viera en casa... me estoy apantallándome sola, toda colorada y transpiro", contó Calabró y repitió: "Jorge Lanata 74%, Marcelo Longobardi 26%. Estas son las preferencias de la gente que votó en la encuesta del programa Intratables. Estos son datos, no opinión".