Jorge Lanata se cansó de Marcelo Longobardi y no habrá pase

Lanata y el pase con Longobardi: "Marcelo tiene un problema, avanza sobre el programa de los demás"

Resulta ser que Marcelo Longobardi le ha estado entregando el programa tarde al ex director de Página 12, algo que al conductor de "Lanata sin filtro" no le ha gustado. Incluso, ya había amenazado con manifestar su enojo contra Longobardi y las autoridades de Radio Mitre. El día jueves 12 de agosto se vivió un episodio de extrema tensión, cuando Jorge Lanata cumplió con su amenaza: como recibió el programa con tres minutos de retraso, decidió arrancar con tres minutos de silencio a manera de protesta. Resulta ser que Marcelo Longobardi le ha estado entregando el programa tarde al ex director de Página 12, algo que al conductor de "Lanata sin filtro" no le ha gustado. Incluso, ya había amenazado con manifestar su enojo contra Longobardi y las autoridades de Radio Mitre. El día jueves 12 de agosto se vivió un episodio de extrema tensión, cuando Jorge Lanata cumplió con su amenaza: como recibió el programa con tres minutos de retraso, decidió arrancar con tres minutos de silencio a manera de protesta.