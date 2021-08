Allí fueron apuntados 2 funcionarios: en 2020 CECAITRA firmó un acuerdo macro con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para participar de la radarización en rutas nacionales y asesorar al organismo estatal en cuestiones de tecnologías adecuadas para realizar los controles. La denuncia -siempre según el informe de PPT- es que los funcionarios que participan de ese acuerdo están vinculados a la Cámara.

Por un lado, aparece el director Interjurisdiccional de la ANSV, Martín El Tahham, quien hasta el 31 de diciembre de 2019 trabajó en relación de dependencia con CECAITRA.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Agencia, Pablo Martínez Carignano. "Él no trabajó en relación de dependencia con CECAITRA, pero le facturó en reiteradas oportunidades. De hecho, era columnista en programas de radio (Pasaron Cosas, por Radio Con Vos, por ejemplo) con auspicios de esa entidad", sostuvieron.

image.png Vuelve la polémica por fotomultas. Ahora, a partir de un informe de Jorge Lanata.

Desmentido

Quien estalló en Twitter fue Pablo Martínez Carignano, quien desde su cuenta oficial en Twitter explicó:

"Hoy salió en Canal 13 un "informe periodístico" guionado por un tipo multiprocesado, conocido en el ambiente por comerciar merluza, radares truchos y extorsionar, en el que se dijo que la Oficina Anticorrupción me denunció por favorecer a una empresa de fotomultas.

También se dijo que esa empresa de fotomultas me tiene comprado, etc. etc. La verdad es que, ante una denuncia por mail, la OA investigó (¡como debe ser!) y resolvió:

ART 1°.- HÁGASE SABER que, de las constancias del expediente de referencia, no surgen infracciones al Régimen de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses de la Ley N° 25.188 por parte de Pablo Julian MARTINEZ CARIGNANO, Dir. Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Dicen que fui empleado de Cecaitra porque ellos ponían pauta en Radio con Vos, donde hice una columna con Berco. También fui columnista de Clarín durante todo 2019, y agradezco a Ricardo Roa la oportunidad que me dio.

¿Será que también fui empleado de todas las empresas que pautaron en Clarín? Hasta diciembre de 2019 fui empleado del GCBA, Comuna 15. Nada más.

Esto es lo real. Lo demás es guerra entre tahúres que pelean por negocios millonarios. La ANSV no contrata fotomultas, eso lo hacen los municipios y las provincias.

Nosotros exigimos que en las rutas nacionales no haya radares atrás de árboles, en curvas o después de un cartel tramposo de Máx. 20 km/h, porque en esos casos no damos la autorización para funcionar. Eso atenta contra cajas muy pesadas y por eso la reacción.

Me aconsejaron quedarme callado, tragar veneno, pero me cuesta: ni mi vieja de 91 ni mi hijo de 8 se merecen esta basura. Si alguien tiene alguna duda, lo acompaño a Tribunales a presentar la denuncia. Buenas noches. No manejen si tomaron alcohol".