Marcelo Longobardi supera a Jorge Lanata y arden los trolls

¿Por qué se pelearon realmente Marcelo Longobardi y Jorge Lanata?

Hay dos puntos que fueron distanciado a los periodistas. Por un lado se encuentra el factor del rating y, por el otro, las posturas políticas.

En cuanto al primero, es sabido que “Cada mañana” es el programa más escuchado de la franja de noticias de AM. Sin embargo, cada vez supera más a su compañero de “Lanata sin filtro”.

Según las mediciones de Kantar Ibope, Marcelo Longobardi mide un 45,86% de share dejando varios puntos atrás a Jorge Lanata, quien alcanza un 39,69%.

View this post on Instagram A post shared by Marcelo Longobardi (@longobardioficial)

Estos datos se alimenta cada vez más la teoría de “la guerra de egos” en donde dos gigantes del periodismo compiten para ver quien se posiciona más alto. Las tardanzas de Longobardi fueron el motivo (o la excusa) perfectos para que Lanata se desquitara con su colega.

Pero no sería lo único, ya que las posturas políticas de ambos están cada vez más distanciadas. Aunque los dos se mantienen en contra del oficialismo, cada uno se posicionó en puntos opuestos.

Mientras Jorge Lanata, de cara a las elecciones, se endurece editorialmente en contra del gobierno actual, Marcelo Longobardi busca separarse de la grieta.

La decisión del conductor de CNN de hablar desde la crítica constructiva no fue gratuita. En las redes sociales no paran de tildarlo de “tibio” y los “trolls” de twitter parecen no darle tregua.

Marcelo Longobardi vs. los “trolls”

https://twitter.com/JuanMPerkins/status/1429788297065373697 La verdad, la pelea entre Longobardi y Lanata, me importa menos que la de Silvina Escudero y su hermana Vanina. — Juan Martín Perkins (@JuanMPerkins) August 23, 2021