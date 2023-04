HBO Max renueva todo: Nombre, series y precios ¿Bye Netflix?

La plataforma Max hará efectivos estos cambios el próximo 23 de mayo en USA. En América Latina todavía falta conocer fecha y valores de sus diferentes planes.

SERIES ANUNCIADAS:

House of the Dragon:

image.png House of the Dragon 2.

La segunda temporada de la precuela de Game of Thrones que narra la historia de la familia Targaryen. El rodaje comenzó en abril de 2023 y el estreno se espera para mediados de 2024.

Harry Potter:

image.png Harry Potter Series.

Una serie live-action que será una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva. La serie contará con un elenco nuevo y se convertirá en una serie de una década.

The Conjuring The Devil Made Me Do It:

image.png The Conjuring The Devil Made Me Do It.

Una serie basada en la película homónima de 2021, que sigue el caso real de Arne Cheyenne Johnson, un hombre que fue acusado de asesinato y que alegó estar poseído por el demonio. La serie explorará las consecuencias del juicio y los eventos sobrenaturales que rodearon el caso.

El Pingüino:

image.png El Pingüino.

Una serie spin-off de la película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, que se centra en el villano Oswald Cobblepot, interpretado por Colin Farrell. La serie se ambienta después de los hechos de la película y muestra el ascenso al poder del Pinguino en el mundo criminal de Ciudad Gótica, enfrentándose a otros personajes como Salvatore Maroni. La serie se estrenará en 2024 y tendrá ocho episodios.

Gremlins Secrets of the Mogwai:

image.png Gremlins Secrets of the Mogwai.

Una serie animada que sirve como precuela de las películas de Gremlins, que cuenta la historia de cómo el joven Sam Wing conoció al mogwai Gizmo en la China de los años 20. La serie tendrá diez episodios y se estrenará en julio de 2023 .

True Detective Night Country:

image.png True Detective Night Country.

La cuarta temporada de la serie antológica de crimen y misterio, que se sitúa en Alaska y sigue el caso de la desaparición de ocho hombres sin dejar rastro. Las detectives encargadas de la investigación son Liz Danvers, interpretada por Jodie Foster, y Evangeline Navarro, interpretada por Kali Reis. La serie se estrenará en octubre de 2023.

----------------------------------------------

