Mauricio Macri sigue 'sangrando': "Horacio se ha equivocado"

En esa línea, el ex presidente replicó la misma frase que utilizó en la presentación de su segundo libro: "Dije que como espacio somos el cambio o no somos nada. También dije que nos enfrentamos al fin del populismo".

Y ahí comenzó con las críticas al kirchnerismo. "Hace 9 meses empecé a recorrer la Argentina. La ultima visita, que fue Ituzaingó, donde el diariero no me quiso dar la mano, la gente me decía que estaba arrepentida. Hace 4 años no podíamos caminar por ahí. Después de la recorrida, me fui con la idea de que asistimos a la desaparición del peronismo-kirchnerismo", sostuvo el ex jefe de Estado.

"En los últimos 20 años, el peronismo abrazó ideas perversas. Nos aisló del mundo y tuvo una actitud pasiva y cómplice del desarrollo del narcotráfico en el país. Nos llevó a la era de la posverdad. Esto fue muy triste y dañino", continuó.

Macri detalló que "el futuro es sin atajos y sin liderazgos tóxicos. Nos empoderamos todos y pensamos en el conjunto o esto no sale", puntualizó.

A la hora de analizar los desafíos que enfrentará la Argentina en el próximo período presidencial, aseguró: “No vamos a tener una batalla, vamos a tener muchas batallas y recién ahí vamos a ganar la guerra sin atajos, sin liderazgos tóxicos que se pongan en el lugar del mago que todo lo puede”.

En ese contexto, este mediodía dijo que el próximo gobierno deberá aplicar “un shock” de orden en el inicio de la gestión. “Si fortalecemos las instituciones y están por encima de las personas, crece nuestra libertad”, dijo.

“En primer lugar tenemos que recuperar la ley, en segundo lugar tenemos que recuperar la ley y en tercer lugar tenemos que recuperar la ley, empezando por la más importante, la ley de presupuesto”, aseguró. Y lanzó a modo de reproche: “En 2015 esta idea no entraba tanto; tener un presupuesto sin privilegio que nos ponga a trabajar a todos”.

“Yo estoy acá después de 20 años que le dediqué a esto más convencido que nunca. Si tenemos el coraje de hacer lo políticamente correcto, el futuro es nuestro”, completó.

macri-CICyP.jpg Macri expuso en un almuerzo organizado por CICyP (Foto: NA).

"Horacio no respetó a sus rivales"

Tras su discurso, y luego del almuerzo, Macri respondió preguntas de los asistentes. Y obviamente, no faltó la consulta sobre la pelea con Horacio Rodríguez Larreta.

"Lo que cuestioné es que Horacio no haya trabajado en equipo respetando a las dos candidatas a presidente (Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal). Creo que en eso se ha equivocado, es respetar a tus rivales",lanzó, cuando fue consultado sobre esta nueva interna en JxC.

Sin embargo, se mostró optimista en cuanto a que el espacio que conduce pueda "superar esta situación".

Macri: "Vamos a ir a la segunda vuelta contra Milei”

Otras de las preguntas fue sobre el efecto de Javier Milei en los próximos comicios: "Vamos a ir una segunda vuelta con esta expresión más liberal, rupturista, de más enojo", auguró Macri.

“Va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna realmente demostrarle a la gente que tenemos esa experiencia adicional, ese equipo de gente que podemos reclutar, ese valor del conocimiento y de ser parte de un sistema que hay que cambiar”, aseguró.

“El coraje tiene que estar puesto en enfrentar el status quo, que ha sido una fábrica de pobres en la Argentina y enfrentarlo es complicado, hace falta mucha energía y mucha convicción”, agregó.

“Nuestro candidato tendrá que demostrar que nosotros tenemos la misma vocación de cambio con experiencia. Va a ser una segunda vuelta muy complicada porque día a día hay más gente que se enoja y cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que semi-dinamitar todo ”, bromeó.

"Espero que (Milei) ponga diputados ideológicamente sólidos, tiene el desafío de encontrar gente que represente ideas liberales puras. Hay que sumar libertad con responsabilidad porque sin responsabilidad la libertad puede ser muy dañina", cerró.

Alberto es "un títere"

Macri también se refirió en duros términos a Alberto Fernández, y consideró que el país no puede "volver a tener un títere de presidente".

Confiado en que Juntos por el Cambio llegará a la Casa Rosada en diciembre, aseguró que "el próximo Presidente va a ser (realmente) el presidente y va a conducir su equipo de gobierno"

-------------------

Más contenido en Urgente24:

Atentos periodistas: La Nación ya superó la muerte de Macri y advirtió

Creciente desinterés por CFK eclipsa marcha a tribunales

Abuso sexual en Regimiento de Gualeguaychú: Comunicado del Ejército

Aerolíneas Argentinas vende su avión más grande: ¿Cuál es?

Horror de la guerra: Viralizan video de soldado ucraniano decapitado