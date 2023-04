Sobre esa última porción, consideró: "Creo que si sólo los nuevos votaran, Milei sería Presidente". En ese sentido, remarcó la popularidad del dirigente libertario entre los jóvenes. "Es impresionante el arrastre que tiene entre los jóvenes, que no les interesa la política y que sienten que no han recibido nada. No les importa la historia. Dicen "esto es una porquería, yo lo voto a Milei", dijo.

Timerman, no obstante, asumió una postura crítica respecto al proyecto del líder de La libertad avanza. "Milei no es una solución para nada. Es un grito de protesta. Es '¡Viva la libertad, carajo!' y 'Ustedes son la casta'. No avances mucho más que eso", resumió.

"Cuando él se presenta no es un político, es un rockstar. Esperemos que sea una cosa efímera. Pero no hay que tomarlo a la ligera. Hay que tomarlo en serio y ser didáctico en mostrar un escenario futuro con alguien así de Presidente. No hay propuesta de Milei que suene razonable", concluyó.

