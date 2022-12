Gastaron 2 'palos' en La Joaqui, hizo poco y se quejaron

image.png

Quizás el punto más doloroso para los jóvenes fue que, no solo el show duró 30 minutos, sino que, supuestamente, la cantante amenazó con irse en caso de no recibir uno de los champanes que eran parte de los requisitos para su presencia.

La Joaqui también les realizó un video personalizado, pero el usuario Juan se quejó de que tardó mucho más de lo que ellos esperaban. Por lo que resultó en otro fracaso de parte de la artista.

image.png

La Joaqui contrarrestó y no se quedó callada

No mucho después, la mismísima Joaqui salió a defenderse de las críticas que recibía y dejó en claro que ni la mitad de lo comentado por el chico resultó ser cierto.

image.png La Joaqui estuvo en el Marginal.

“Este chico que está poniendo estas cosas quiero decirle que no me comí ningún sánguche de miga, ningún Jack Daniel’s, y si pido los champagnes para repartir desde el escenario porque ni siquiera escabio yo, es para repartir, para compartir” también agregó: "La verdad es que estoy cansada de salir a desmentir cosas, Hice más de 10 egresados, me saqué siempre fotos con los egresados, siempre traté de ser lo más amable posible”.

La Joaqui es la segunda cantante más escuchada de Argentina, solo por detrás de María Becerra. Adquirió más relevancia a partir de la serie El Marginal.

Habrá que ver cómo sigue la polémica.

