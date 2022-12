El Marginal: De preso en la ficción a preso en la realidad

De acuerdo a la denunciante, los 4 episodios fueron similares entre sí, es decir, no hubo ningún consentimiento por parte de ella. Sostuvo que “en mi cabeza eso no era tan grave. Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual; yo no lo reconocía como tal”.

image.png Jorge Emanuel García encarnó a "Arnold" en "El marginal". (Foto: Underground Producciones)

Para poder resolver la situación, el Juzgado analizó una serie de peritajes médicos, documentación, la indagatoria del imputado y el testimonio de la psicóloga de la denunciante. La profesional manifestó que la vícitma fue forzada a tener relaciones sexuales displacenteras y, de las sesiones de terapia, pudo concluir:

Hay muchísimo malestar en cuanto al trato que recibió cuando eran pareja (...). Ella lo que me comenta es que no fue respetada en cuanto a sus deseos, a lo que quería de la relación y en la sexualidad, que él fue pasando por alto sus derechos, decisiones y su deseo. Hay muchísimo malestar en cuanto al trato que recibió cuando eran pareja (...). Ella lo que me comenta es que no fue respetada en cuanto a sus deseos, a lo que quería de la relación y en la sexualidad, que él fue pasando por alto sus derechos, decisiones y su deseo.

La respuesta del actor de “El Marginal”

El peritaje del Cuerpo Médico Forense concluyó que el relato resultaba verosímil, ya que la pareja de Jorge Emanuel García tenía estrés postraumático, un síntoma que aparece en personas que tuvieron abuso físico, emocional y sexual.

En el momento que tuvo que declarar, García negó todas las acusaciones y sostuvo que durante los meses mencionados en el 2018, él se estaba recuperando de una cirugía del tendón de Aquiles. Continúa el relato:

No podía hacer movimientos explosivos ni muy bruscos, porque corría el riesgo de que se me corte el tendón de nuevo. Por eso me parece absurdo que ella diga que yo fui agresivo con ella. No podía hacer movimientos explosivos ni muy bruscos, porque corría el riesgo de que se me corte el tendón de nuevo. Por eso me parece absurdo que ella diga que yo fui agresivo con ella.

El actor quedó en libertad, por aplicación del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación, por no considerar riesgo de fuga ni entorpecer la investigación, hasta que se produzca el fallo final. Esto se debe a que Jorge “se encuentra debidamente identificado, y compareció ante la citación efectuada por el Tribunal, en tanto que además constituyó domicilio junto con el de su defensa”.

