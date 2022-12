Un sindicalista propuso a Máximo Kirchner como candidato presidencial

En ese punto contrastó el perfil dialoguista de Fernández con el de Néstor Kirchner. "Néstor tenía diálogo, pero muy preciso y muy fuerte para que las corporaciones retrocedan", dijo en diálogo con AM 530 el también presidente del PJ del partido de Campana.

El nuevo diputado nacional junto a Máximo Kirchner. Carlos Ortega junto a Máximo Kirchner.

Para Ortega, Máximo Kirchner "tiene una concepción distinta" a la del Presidente, y por eso lo pondera.

Consultado sobre si Fernández lo había decepcionado, el líder del Secapfi fue franco y afirmó que "no tenía muchas expectativas" con su gobierno. "Yo nunca esperé mucho más", dijo. No obstante, aseguró que "si es para que no vuelva Mauricio Macri, seguro lo votaría" nuevamente.

No obstante, Ortega reconoció que eso no es suficiente para seducir a los electores y sostuvo que el Frente de Todos "se tiene que instituir y hacer un programa de gobierno". "Hay un montón de cosas que en el camino se tienen que transformar, porque si no, no ganamos la elección, y, 2do, vamos a la deriva", concluyó.

