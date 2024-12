Fernanda Iglesias renunció a LAM y apuntó durísima contra el ciclo: "Me dolió"

Por otro lado, Iglesias aseguró que tampoco formará parte del streaming Bondi, donde ha tenido recurrentes participaciones.

Yanina Latorre liquidó a Fernanda Iglesias tras el desplante al aire

Ángel de Brito estuvo invitado a conducir la ceremonia de los Martín Fierro Latino que tuvo lugar en Miami y desde ese entonces la persona elegida para que se quede al frente de LAM hasta su regreso ha sido Yanina Latorre quien protagonizó un fuerte cruce con Fernanda Iglesias a la que le dijo con soberbia el miércoles (27/11) tras un áspero entredicho: "Bajando el tono".

Su colega, lejos de hacerle caso, le contestó con dureza: "No, no bajo el tono una mierda porque me atacaste todo el año. Ahora porque dije dos boludeces". Fue a raíz de su contestación, que la conductora aprovechó su programa en El Observador para hablar al respecto. "Yo voy, voy. Laburo y qué sé yo. Pero no me cagues el programa", comenzó diciendo visiblemente molesta por el hecho.

Embed - El Observador on Instagram: "Yanina Latorre tras el tenso cruce con Fernanda Iglesias: "Si fuese mi programa le pido que se retire y no la quiero más", "es una maleducada" #Yanina1079 con @yanilatorre" View this post on Instagram A post shared by El Observador (@elobservador1079)

"Saca que interrumpen al mismo tiempo, porque a veces me pasa lo mismo. Todos los temas me los tiraban por abajo, me los cortaban. Fernanda me debatía en todo. Yo entiendo que ella me ve como un par. Cuando vos sos conductora, viste, escuchá", explicó.

Y posteriormente reveló: "Me dijo: 'Callate, boluda'. Tragué veneno. En un momento yo se lo dije a Ángel cuando terminé el programa. Si es mi programa yo le pido que se retire y no la quiero más, pero no es mi programa. Aparte yo soy re reaccionaria. Y después le dije: '¿Por qué no bajás dos tonos?'. 'No bajo una mierda', me contestó", comentó luego indignada con la situación.

