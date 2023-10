Facundo Moyano separado de Eva Bargiela: Rumores y escándalo

“Fue tremendo, estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes de su familia preguntándole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada”, contó Jiménez.

“No era lo que habían hablado. Venían mal porque ella empezó a trabajar en el Bailando y a él no le gustaba, no lo compartía”, agregó a modo de contexto y para explicar que había una crisis entre Bargiela y Moyano.

moyano-eva1.jpg

“Estábamos comiendo, charlando, ella nos estaba contando su experiencia de estar en el Bailando. Ella está feliz porque de verdad era su sueño estar ahí”, prosiguió Jujuy con su relato, a la vez en que aseguraba que Eva “está muy enamorada” de Facundo y que “planeaban una familia”. “Realmente fue durísimo verla, menos mal que no estaba sola”, dijo.

“Para ella fue un balde de agua fría, no esperaba que él lo diga al aire. Vos podés tener una discusión o estar con diferencias por momentos, puede pasar de tantos años en pareja, pero no esperaba que esto salga al aire ”, contó acerca de la reacción que tuvo su amiga al enterarse de las palabras de su ex marido.

“No era lo que habían quedado. Tenían que planear qué iban a hacer, cómo lo iban a manejar. Ella tenía la esperanza de que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar”, explicó Jiménez. Por otra parte, dijo que entre la pareja “ estaba todo perfecto” aunque remarcó que surgieron algunas tensiones a partir de la participación en el reality show que conduce Marcelo Tinelli.

“Y de repente es sólo porque entrás a un programa de televisión, de baile, que encima es tu sueño, al principio dijiste que estaba todo bien, ‘no me gusta, pero te apoyo’. Primera participación y... ¡Pum! ¡Separados! No, eso no se hace”, opinó Jujuy.

También contó que la reacción del grupo de amigas fue el de tratar de contener a Bargiela, quien se puso a llorar al enterarse de lo que había expuesto Moyano en el ciclo de TN. “Empezó a llorar con nosotras. Nosotras le decíamos ‘Tranquila’. Le dimos contención y tratamos de escucharla y de acompañarla”, cerró la modelo.

Este miércoles, Facundo Moyano rompió el silencio y negó que la modelo se haya enterado de la separación por la entrevista televisiva, pero deslizó que el motivo de la ruptura efectivamente habría sido su incorporación al Bailando.

“Lo dije en su momento, cuando me preguntaron y se lo había dicho a ella también. Acá nadie se enteró por televisión nada. Dije que estamos separados y es una situación que tanto Eva como yo estamos transitando de la manera que podemos y bueno, es algo que como dije recién no, no es bueno para ninguno de los dos”, comenzó diciendo el político en 'Socios del Espectáculo'.

“Esto es así, ella eligió estar en un lugar yo la acompañé de la manera que pude, no quise ser parte, yo respeto lo que ella decida, es una persona libre, una mujer con decisión y lo puede hacer”, reconoció Moyano sobre las versiones que indican que se habrían separado por la incorporación de ella al certamen de baile.

“Ayer hablamos con ella, estaba muy dolida, nos dijo que para ella también era un punto final por el tema este que estás explicando vos ¿Pueden reconciliarse o ya no?”, indagó el cronista de El Trece. En tanto Facundo respondió: “No, eso no corresponde que te lo conteste. En todo caso quedará en nosotros, con todo respeto te lo digo”, enfatizó.

moyano-eva2.jpg

Además le consultaron si tuvo un romance con Romina Malaspina, con quien fue vinculado en las últimas horas tras su separación con Bargiela. “Es mentira, es mentira, lo desmiento totalmente, no la conozco ”, cerró firme.

Por último, le consultaron por Nicole Neumann quien también fue su pareja y este martes se cruzó con Eva en un evento pero no se saludaron. “No, no tengo nada que agregar, ya dije lo que tenía que decir y eso no me corresponde”, concluyó.

Cabe recordar que días atrás, Eva había contado como habían tomado su marido y el padre de éste, el sindicalista Hugo Moyano, su incorporación al reality de baile. “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”, dijo en una entrevista radial a Catalina Dlugi. Y, con respecto a Facundo, agregó: “Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

