Bicho-Anita 'zafadísimos', bullying TV y Tinelli incómodo

Las redes sociales estallaron de furia en la medianoche del martes (04/10) cuando en el Bailando 2023 la dupla de Anita Martínez y el Bicho Gómez se excedieron con su usual performance de irreverencia bufonesca previa al baile y fueron los ‘Bullies’ del programa. Cachetadas, zamarreos y gritos -que de humorísticos no tuvieron nada y que de hecho son vintage-, incomodaron hasta al conductor Marcelo Tinelli, la producción y al ‘Mago Sin Dientes’.