TN arrasó con A dos voces y le hizo frente a Marcelo Tinelli

image.png Los números de los ciclos de la televisión abierta al mismo tiempo que se transmitía A dos voces, cuyas mediciones parciales siempre superaron los 6 puntos y con picos de 8.

Del mismo modo, el programa periodístico no sólo superó holgadamente y en competencia directa a envíos de las señales de aire como La hora exacta de El Nueve y Desiguales de la TV Pública, sino que además fue un digno rival de los últimos hits de la televisión abierta, Got talent de Telefe y Bailando 2023 en América TV.

El debate en A2V fue la noche de Vicky Villarruel

Más allá de cómo le vaya a La Libertad Avanza (LLA) en los comicios, Vicky Villarruel (Victoria Eugenia Nair Villarruel) se ganó un reconocimiento como política profesional: bancó los trapos de su espacio contra 4 hombres que la atacaron con insistencia, todos con mucha gimnasia en la riña verborrágica: A gustín Rossi, Nicolás del Caño, Florencio Randazzo y Luis Petri. Ella salió indemne del desafío que resultaba asistir al debate en A2V (por TN) que terminó siendo un anticipo de Javier Milei vs. Sergio Massa en Santiago del Estero el 01/10. Hasta la fecha, Villarruel nunca había irrumpido ante el público masivo porque, en general, ella parecía un personaje de utilería cerca de Milei, y ahora demostró personalidad propia.

Considerando que LLA va a la cabeza en las encuestas de tendencias en la opinión pública rumbo a los comicios, intentar demoler a Villarruel era el objetivo de sus contrincantes. Bueno... inicialmente no era la preferencia de Luis Petri (JxC) pero luego sus asesores le indicaron que fuese sobre Villarruel e intentó presentarla como "un ñoqui" porque supuestamente no ha presentado proyectos de ley sobre seguridad, algo que ella desmintió.

Fue un punto de quiebre para Luis Petri, quien hasta ese momento intentaba ir por la moderación y siempre mencionar a Patricia Bullrich pero de pronto, en la mitad del debate, cambió 180º y fue a la caza de quien creyó vulnerable pero todo indica que no logró su objetivo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBonelliOK%2Fstatus%2F1704686978011115840%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704686978011115840%7Ctwgr%5E3c20328b3b3b53c972fa68b222cf80c092868a0d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fel-debate-a2v-fue-la-noche-vicky-villarruel-n560973&partner=&hide_thread=false “Vos reivindicás la dictadura, vos sos una infiltrada en la democracia”



El duro mensaje de @RossiAgustinOk a @VickyVillarruel #DebateADosVoces pic.twitter.com/o4lBVdsIm3 — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) September 21, 2023

El problema de Luis Petri es el de JxC: cuando debaten LLA vs. UP, no sabe dónde ubicarse. Es evidente que las fuerzas partidarias más cerca del balotaje previsible son las de Javier Milei y Sergio Massa.

Esto no significa ni que Villarruel estuviese 100% acertada ni que Agustín Rossi resultara inteligente. Pero Villarruel logró un blindaje con el ataque 'patotero' de 4 contra 1. Y Rossi se enojó, al punto que sus mejillas enrojecieron en el intercambio con Villarruel. Pero él logró su climax cuando le dijo a Luis Petri que Patricia Bullrich no había instalado, cuando fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri, "un puto radar".

Villarruel casi naufraga en su respuesta a Nicolás del Caño sobre la educación sexual integral -la pregunta la sorprendió, y demoró en elaborar una respuesta aunque finalmente acertó: sí a la educación sexual que aborde la problemática desde la biología y no a los capacitadores que sólo quieren 'bajar línea' ideológica a los estudiantes (según Urgente24, universo sobreactuado por el LGBTQ+).

Rossi cometió un olvido imperdonable: cuando se abordó la seguridad no mencionó el estratégico acuerdo de intercambio de información que horas antes habían firmado, en presencia de Sergio Massa, el ministro Aníbal Fernández y el embajador estadounidense Marc Stanley, que se suma al convenio antimafia con Italia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUSAmbassadorARG%2Fstatus%2F1704600860930568234%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704600860930568234%7Ctwgr%5E3c20328b3b3b53c972fa68b222cf80c092868a0d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fel-debate-a2v-fue-la-noche-vicky-villarruel-n560973&partner=&hide_thread=false Estoy muy orgulloso de haber firmado hoy este memorándum de entendimiento con el ministro @FernandezAnibal. Representa una verdadera evolución en nuestra cooperación. Al compartir recursos, conocimientos y objetivos comunes, estamos dando pasos decisivos para que nuestros… https://t.co/178rU4hlsI — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) September 20, 2023

Rossi desplegó las banderas más tradicionales del kirchnerismo para ir sobre Villarruel por su discurso anti Montoneros y anti ERP-PRT y anti la mentira aritmética de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Sin duda que si en su lugar hubiese estado Sergio Massa, no habría atacado en esos términos a la candidata a vicepresidenta de la Nación por LLA.

Ahí cabe la pregunta: ¿Le suma o le resta Rossi a Massa?

El gran riesgo que asumió Rossi, sin evaluarlo previamente, fue que el público femenino se solidarizara, por una cuestión de género, con Villarruel, quien más tarde le pegó un palazo cuando le preguntó por quien fue su jefe del Estado Mayor del Ejército, ascendido a teniente general durante la 1ra. gestión de Rossi en el Ministerio de Defensa: César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.

Villarruel le preguntó si no era una contradicción atacarla por haber visitado a Jorge Rafael Videla en la cárcel para lo que ella llamó una investigación sobre historia contemporánea pero haber promovido a un oficial acusado de la desaparición de un soldado conscripto. Rossi insistió en que nunca se demostró la culpabilidad de Milani. Vicky contraatacó conque la madre del soldado insiste en que Milani tuvo alguna relación con lo sucedido. Rossi refutó: nadie demostró nada contra Milei. El Jefe de Gabinete de Ministros de Alberto Fernández olvidó, en esa defensa tan cerrada de Milani, que el ex jefe militar fue impopular en ocasión del 'caso Alberto Nisman'.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBonelliOK%2Fstatus%2F1704688632999907417%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704688632999907417%7Ctwgr%5E3c20328b3b3b53c972fa68b222cf80c092868a0d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fel-debate-a2v-fue-la-noche-vicky-villarruel-n560973&partner=&hide_thread=false "¿Por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos?", el picante cruce entre Luis Petri y Agustín Rossi en #DebateTN por #ADosVoces. pic.twitter.com/mEe9tgS8IS — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) September 21, 2023

Florencio Randazzo intentó asumir el rol de la moderación, y fue mucho más convincente que Luis Petri. El problema de Randazzo fue que su discurso requería un poco más de ajuste para que encajara en el tiempo pertinente, y más certero en algunos ejemplos.

De todos modos, Randazzo sigue siendo uno de los grandes errores de Cristina Fernández de Kirchner. Verlo en la pantalla de TN obligó a recordar que Mauricio Macri ganó en 2015 por caprichos de CFK, que nunca le reprocharon los genuflexos que la consideran perfecta.

Luego, él es un caballero: cuando Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, los conductores de A2V, invitaron a los panelistas a saludarse, fue el único que saludó a Villarruel, al menos frente a las cámaras de TV.

Un escollo enorme para Luis Petri ocurrió en el comienzo del debate, al tener que hablar después de Villarruel, porque todo lo que él decía ya lo había dicho Vicky segundos antes. Villarruel llegó a reír mientras hablaba Petri.

Esa sensación de pérdida de liderazgo que castiga a JxC desde la aparición de LLA en escena, fue un peso considerable para Petri. Hasta la fecha, JxC no ha logrado elaborar una agenda diferente a la que instalaron LLA por un lado, y UP por el otro.

