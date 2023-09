Camiones con gas propano: Nuevo conflicto para la "guerra" con Paraguay

"Esto representa también un problema para Argentina, desde el momento en que no exportan, ese dinero no recibe el país. Nosotros también dejamos de recaudar porque no se está pagando el despacho de esos camiones, es decir, significa menos ingresos para nosotros, acá todos salimos perjudicados, no solo Paraguay. Pareciera ser que se está haciendo una represalia, pero en realidad no le conviene ni a Argentina ni a Paraguay", refirió el titular del DNIT.

Foto: Según especularon autoridades paraguayas, La Aduana argentina habría alegado que existe una subvaloración en el gas licuado de petróleo (GLP) y, por tal razón, se están reteniendo los camiones, impidiendo su ingreso a nuestro país.

"Vamos a seguir trabajando con la Cancillería para tener una conversación fluida y la respuesta oficial, es el órgano por excelencia para que pueda comandar esta situación, nosotros vamos a acompañar desde la parte técnica y operativa. Esperamos que se pueda llegar al buen relacionamiento que existía, que exista un diálogo positivo para ambos países, este es el camino", comentó Orué.

Y finalmente, tras comunicarse con Michel, Orué confirmó que "el licenciado Guillermo Michel, director de Aduanas le devolvió la llamada", y estuvieron "conversando sobre el caso y ellos argumentan que la detención corresponde a una falta de autorización del Ministerio de Energía y a un control por una supuesta subvaloración de la mercadería, en este caso GLP que está varado en la zona del Puerto Pilcomayo del lado argentino".

image.png Según Orué, Guillermo Michel argumentó una falta de autorización del Ministerio de Energía y un control por una supuesta subvaloración de la mercadería, en este caso GLP.

De acuerdo a lo que explicó el director argentino, una vez que desvirtúen la supuesta subvaloración, se autorizaría el paso hacia el lado paraguayo

"Es muy llamativo, nunca se dio una situación de esta naturaleza, he averiguado con los técnicos del área aduanera que son los que tienen más experiencia y nunca se dio una situación que hoy está sucediendo. Esperemos que se pueda subsanar en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que le dije que estábamos a disposición si era necesaria alguna documentación y que estábamos atentos para brindar todas las explicaciones y se pueda liberar eso", detalló Orué.

E indicó que es llamativo el argumento sostenido por Argentina, dado que representa una exportación de dicho país, es decir, son ellos los que venden el producto que están reteniendo y sobre el cual argumentan una subvaloración.

En tanto, Petróleos Paraguayos (Petropar) amenazó en un comunicado por la retención de camiones con buscar otros proveedores para asegurar la provisión del producto.

Finalmente hoy fueron liberados 4 camiones, de los 22 que llevan retenidos.

Paraguay y Yacyretá

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, explicó que la decisión encarada por Paraguay con respecto al retiro de energía de Yacyretá obedece a una "medida de protección". "Al tener esta herramienta, eso nos permite defendernos", añadió.

Por la falta de pagos por parte de la Argentina en la binacional, el presidente dijo que la situación económica argentina es muy delicada y por ende, no están realizando los pagos correspondientes al gobierno paraguayo por la cesión de energía.

"No disponen de los dólares para poder hacer los pagos, así como lo establece el tratado, pero nosotros debemos salvaguardar también la defensa de los intereses del Paraguay. El diálogo lo vamos a continuar, existen otros organismos internacionales que podrían dirimir esta cuestión y las utilizaremos", expresó el mandatario de Paraguay en las últimas horas.

image.png

Antes, el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y exsenador paraguayo Miguel Fulgencio Rodríguez respondió a las declaraciones del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, y sostuvo que Paraguay no tiene ninguna deuda con la Argentina, tal como mencionó el funcionario.

Y remarcó la deuda de Argentina con Paraguay, que ronda los US$150 millones por la cesión de energía:

El Paraguay no debe abso­lutamente nada a la Argen­tina, la Argentina le debe a Paraguay creo que US$150 millones de dólares por cesión de energía, la Argentina debe, y Yacyretá le debe al Paraguay unos 1.000 millones de dóla­res, por lo menos eso era hace 12 o 13 años atrás, por terri­torio inundando

Asi­mismo, Rodríguez señaló que Paraguay nunca debió nada por Yacyretá, tampoco tiene ninguna deuda por la Itaipú Binacional:

La que debe es Yacyretá, la que debe es Itaipú, Itaipú pagó todas sus deudas, hoy la deuda de Yacyretá creo que los 25.000 millones de dólares, Yacyretá le debe al tesoro argentino, pero como el tesoro argentino extrae energía de Yacyretá, también debe una cantidad importante, creo que en el orden de los 3.000 o 4.000 millones de dólares

La postura argentina

Fuentes cercanas a Sergio Massa afirmaron a un sitio web argentino que la diferencia se da porque la Argentina ya no quiere pagar más por la energía de la represa de lo que paga Brasil. "Nos cobran 26 dólares el mega y a Brasil 18 dólares, no vamos a seguir pagando esa tarifa, exigimos el mismo trato", afirmo un funcionario cercano al ministro.

"No entiendo, es injusto. La Argentina construyó Yacyretá, Paraguay nos debe muchos miles de millones de dólares. En general, los gobiernos nuevos cuando necesitan buscar legitimidad, arrancan con peleas", apuntó Sergio Massa a Peña, con quien se reunió a finales de agosto en la capital paraguaya. Fue en ese encuentro que se produjo el malentendido por el cobro del peaje en la hidrovía, que el gobierno de Peña dio por levantado y el ministro de Transporte argentino, Diego Giuliano, desmintió a las horas.

"Es muy raro que Paraguay nos cobre más cara la energía que a Brasil. ¿Por qué nos cobran más cara la energía a los argentinos? Eso es algo que todavía no encontré que alguien me lo responda. Si me explican, voy a entender el enojo de algunas autoridades paraguayas", dijo el ministro de Economía.

image.png Sergio Massa se reunió con Peña a finales de agosto en la capital paraguaya.

Y le recordó a Peña que Paraguay tiene una deuda por Yacyretá de 4000 millones de dólares, un hecho que hasta ahora no alteraba el intercambio ni el entendimiento entre los socios.

Yacyretá tiene una producción total de 2.068 MW y, por contrato, Paraguay puede retirar hasta el 50% de la generación eléctrica de la represa, si bien en promedio usa cerca del 10%, es decir, cerca de 210 MW diarios. Desde el reclamo por la hidrovía, de los 1.035 MW que le corresponde, Paraguay empezó a hacer uso de 850 MW. Son casi 650 MW que antes le vendía a la Argentina por 50 dólares el MW.

El "retiro" de la energía que le corresponde a Paraguay supone reservar ese excedente que antes vendía Argentina para el consumo interno, aunque el gobierno de Peña apenas pudo explicar qué hará con ese sobrante, porque el mercado paraguayo simplemente no puede absorberlo...

Posiblemente, Paraguay le venda ahora ese excedente a Brasil, pero a un precio menor. Desde Asunción reconocen la pérdida económica que tendrá esta represalia, es una decisión más política que económica. De hecho, para el país vecino, el costo de la energía que proviene de Itaipú es más bajo que el de Yacyretá.

Pero el costo económico es peor para la Argentina. La importancia estratégica reside en que, del total de la energía hidroeléctrica de enero a julio del 2023, Yacyretá aportó 10.211 GWh, que representa el 54% del total hidroeléctrico utilizado y el 12,3% de toda la energía consumida en Argentina.

La energía cedida en Yacyretá por Paraguay a la Argentina, de 4.624 GWh, representa el 5,57% de toda la demanda argentina.

"La Argentina construyó Yacyretá, Paraguay le debe muchos miles de millones de dólares por Yacyretá a la Argentina", agregó el ministro

Es que, según Argentina, la represa de Yacyretá se construyó en los años 80 y 90, con el aporte exclusivo del Estado argentino. Paraguay, de acuerdo al tratado, iba a compensar su parte con la cesión de energía generada, pero aún no terminó de hacerlo. Si bien la deuda es de una entidad binacional, en los hechos el pasivo es de Paraguay con la Argentina.

