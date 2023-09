Hidrovía: Paraguay amenaza con guerra y busca ayuda en Washington

Y tras el embargo de una embarcación con bandera paraguaya MGT05, de la empresa Mercurio Group SA, lista para zarapar con 30 millones de litros de combustible, en reclamo del pago del peaje, hecho que terminó por agravar la situación por la "prohibición de navegación", que los empresarios paraguayos afirman es una "interrupción de libre tránsito".

Fue el diputado Rubén Rubin, una voz crítica por la tensión que hay entre ambos países por la Hidrovía, quien manifestó en el Congreso del Paraguay que "como joven paraguayo" sería capaz de ir a una "guerra" con Argentina y lamentó que "Estados Unidos brinde préstamos a esa Nación sudamericana para armamento, que es socio comercial de China, mientras que a ellos les pide aliarse con Taiwán y no les ofrecen dinero".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMundoEConflicto%2Fstatus%2F1704660219286958449%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false #URGENTE | El diputado Rubén Rubin ha dicho en el Congreso del Paraguay que "como joven paraguayo" seria capaz de ir a una "guerra" con Argentina. pic.twitter.com/24vdg9ucUL — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 21, 2023

"Como joven paraguayo sí iría a la guerra, sin duda iría por mi patria, entiendo que las prioridades son otras, o pareciera que son otras, tenemos que tener mejores escuelas, hospitales, transporte público", declaró en el Congreso. "Lo que necesitamos son misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región, porque si no, ya arrancamos perdiendo el juego diplomático".

Siguió:

Y cuestionó que "no sé cómo Estados Unidos les puede prestar plata para comprar aviones y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo tengamos relaciones con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos".

Otro diputado, Rubén Orrego, que es integrante del Parlasur, sostuvo que "este conflicto se convirtió en una causa nacional en Paraguay, despertó el patriotismo", aseguró. Pero no fue tan lejos como Rubin y en cambio, pidió " sentarnos de igual a igual a hablar en una mesa para llegar a un acuerdo".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados del Paraguay, Raúl Latorre, quien había remarcado que "en el Tratado de Santa Cruz está claramente estipulado que no pueden imponerse aranceles, tasas o impuestos de forma unilateral y no justificada, que es exactamente lo que está haciendo la República Argentina", remarcó que "para el Paraguay es vital poder recuperar la libre navegación de la hidrovía".

Empresarios recurren a Estados Unidos

La Paraguayan American Chamber of Commerce, con sede en Miami, pidió al Departamento de Estado y la secretaría de Comercio que cuantifique los costos de la decisión del Ministerio de Transporte argentino y tome medidas para defender sus intereses.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMundoEConflicto%2Fstatus%2F1704645038435705023%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false | La Paraguayan American Chamber of Commerce, empresarios norteamericanos con negocios en Paraguay, emitieron un comunicado señalando la "tensión" por el impuesto de Argentina a las embarcaciones que circulan por la hidrovia. Pidieron a Estados Unidos que evalúe la medida. pic.twitter.com/Y0sw9asS6q — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 20, 2023

De esta manera, al pedido de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay a Argentina para que suspenda el cobro de un peaje en el tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná se le suma ahora la solicitud de empresarios radicados en Miami que pretenden la intervención del gobierno de Estados Unidos para encontrar una solución.

La Paraguayan American Chamber of Commerce (Usapacc) divulgó un comunicado por lo que considera un "escalamiento de las tensiones entre Argentina y Paraguay", y define al cobro de peajes como una "medida unilateral e inconsulta" que adoptó el gobierno argentino al imponer un peaje cuando pasan por el país para llegar a su destino, el puerto de Montevideo.

Cabe recordar que el Ministerio de Transporte argentino resolvió que se empiece a cobrar un peaje de US$1,47 por tonelada de registro neto a todas las barcazas que recorren el tramo comprendido entre el Puerto de Santa Fe y la Confluencia con el Río Paraguay, y los paraguayos son los más perjudicados por la medida.

Con respecto al importe, se quejó el empresario del Paraguay, Raúl Valdéz, en medios televisivos, donde afirmó que más allá de lo "inconsulto" de la medida argentina, es también " discriminatorio" dado que a las embarcaciones de bandera argentina " se les cobra 1,47... pesos argentinos".

Los empresarios radicados en Miami afirman que esta "imposición" deviene varios tratados entre Argentina y Paraguay y otros multilaterales, referidos a la navegabilidad de los ríos. Además, sostienen, afecta directamente a Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo que significa un "grave retroceso de todos los esfuerzos de integración" que se dan dentro del Mercosur.

"La medida impuesta por Argentina afecta negativamente la puntual provisión de estos alimentos imprescindibles" para algunas naciones, dice el texto.

Y considera que los daños materiales que ocasiona el cobro del peaje son "cuantificables" y estiman que seguirán aumentando por el crecimiento económico paraguayo, que está dado por una "mayor fluidez comercial".

"Existen otros daños difíciles de medir que dejan cicatrices y son de carácter social, moral y psicológico, traducidos en agresiones a un pueblo relativamente más pequeño como Paraguay, cuya sociedad tiene profundos lazos socioculturales con Argentina", agregan.

El daño que causa la medida argentina a la región y al Mercosur es "directo", según estos empresarios. Pero hay otros "indirectos", que son los que afectan los negocios que Paraguay tiene con otros países, como Estados Unidos.

image.png El conflicto entre Argentina y Paraguay nació a principios de este año, cuando el gobierno de Alberto Fernández decidió cobrar un peaje a las embarcaciones de otros países que utilizaran la autopista fluvial.

Con este argumento, la cámara de empresarios radicados en Miami hace un llamado al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio de Estados Unidos para que cuantifique cómo afecta la medida argentina en los productos que el país norteamericano vende a Paraguay y viceversa. Otro aspecto a medir es el efecto en las exportaciones de empresas norteamericanas establecidas en el país de América del Sur.

Los empresarios solicitan además que, "si corresponde", se tomen "las medidas necesarias para defender esos intereses y ayudar a encontrar una solución inmediata", dice el texto.

"Lamentamos enfáticamente la decisión del gobierno argentino, abogamos a echar mano a mecanismos diplomáticos en forma directa, y cualquier camino legal y legítimo que conduzca al entendimiento con la preeminencia de fraternidad, sinceridad y honestidad. Al mismo tiempo apoyamos las acciones tomadas por el gobierno de Paraguay en representación y defensa de los derechos de todos los ciudadanos y de su comercio exterior", expresan.

La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) comparte el reclamo de la Usapacc, según declaró su gerente general, José Luis Salomón, al uruguayo 'El Observador'.

Cabe recordar que el conflicto entre Argentina y Paraguay nace a principios de este año, cuando el gobierno de Alberto Fernández decidió cobrar un peaje a las embarcaciones de otros países que utilizaran la autopista fluvial. El problema es que el gravamen impuesto no está contemplado en los acuerdos que firmaron los distintos países para reglamentar la navegación en las rutas fluviales de la región.

El propio presidente de Paraguay, Santiago Peña, había anunciado su rechazo a la medida y a él luego se añadieron los gobiernos de Uruguay, Brasil y Chile. Sin embargo, el conflicto suma un nuevo capítulo ahora que los empresarios locales y extranjeros asentados en Paraguay llevaron sus reclamos a Estados Unidos.

El tema no es menor tampoco por en el seno de la Hidrovía Paraguay-Paraná se juega una fuerte disputa geopolítica. Empresas chinas quieren quedarse con la concesión del dragado en la vía navegable y compite con empresas norteamericanas y europeas para quedarse con la concesión.

Además, Paraguay es el único país del cono sur que mantiene relaciones con Taiwán, pese a las presiones de China. Y en ese sentido, también es enclave estratégico de Estados Unidos en la zona sur del continente donde ve crecer la "amenaza china".

