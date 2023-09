Escándalo total con TN censurando: "No le des cuerda a..."

Un día antes acusó a Milei de censura

La orden de Sehinkman a su cronista para no “darle cuerda” a Pagano ocurre solo un día después de que el mismo periodista acusara a Javier Milei de un intento de censura por presuntamente pedirle la lista de invitados al programa al que lo habían invitado.

Es más, el conductor hizo la acusación el 19/9 donde dio su versión: "El otro día Milei estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados. Nosotros, que no tenemos nada que ocultar ni nada, le pasamos la lista de invitados, los impugnó y decidió no venir. Entonces, yo digo... ¿alguien que empieza a revisar listas de invitados?...".

Ese día estaban invitados al programa el politólogo Andrés Malamud; el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri; y el filósofo Santiago Kovadloff, quien también forma parte de los equipos de la presidenciable de Juntos por el Cambio.

La revelación llegó cuando Sehinkman entrevistaba al director de cine y TV Juan José Campanella, de recientes cruces con miembros de La Libertad Avanza.

Tras eso, hizo un editorial donde pidió “No seamos sumisos frente al atropello”.

“Hoy Milei retuiteó una cuenta que es La Derecha a Diario que decía que aquí habíamos preparado una emboscada que era cruzarlo con Campanella. Sin que él supiera lo que iba a pasar”, dijo el conductor en su editorial.

“La verdad es que eso es una mentira total y absoluta. Cualquiera que sigue el programa sabe que no es de debates. No juntamos a dos personas y las hacemos debatir y muchísimo menos lo haríamos sin avisar. Nuestros golpes siempre van arriba del cinturón. Nunca son golpes bajos”, añadió.

“Milei vino a este programa 500 veces. Si hay alguien que conoce la dinámica de este programa es Milei. Hemos tenido un montón de situaciones, más tensas, agradables, más queribles, otras de dientes apretados y así es. Él también es un producto mediático. No significa no respetar, significa que es mentira que se le tendió una trampa a Javier Milei”, prosiguió.

“No pasa nada con no venir al programa”, aclaró y apuntó: “¿Dónde pasa algo? En empezar a revisar una lista porque evoca lo peor de la historia argentina”.

“Nos costó mucho llegar hasta acá, a la libertad de expresión, por eso insisto con esto, desde mi humilde metro cuadrado: acá no hay emboscada, no hay sobre. Hay fair play. Así se lo invitó a Javier el día domingo. Esto es realmente lo que pasó”, concluyó el periodista.

El día que Pagano se fue del programa de Sehinkman

En marzo de 2021, Pagano dejó el programa de Diego Sehinkman. Así la despedía el conductor: "Muy bien, minutos finales de Sólo una vuelta más, y minutos finales de Marce Pagano en nuestro ciclo. Nuevas aventuras laborales, se despide del programa y de TN también".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMTGIEmlaFr%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=de8ba742-4eb7-4e04-8ee8-111cd21e5fff&access_token=EAAGZAH4sEtVABOw83CIcIMysBZCZC5ECx7jEdNqI85nhmXm8rd679NynIcrsDPhPrXhNM7bvZCORhk8MyAKqSmaCIPci2xR2NwY0XoJCDk4EljkH8VeD7aoHTwBFrqsCw9PqszklqrwwWpokyYu5st9XvVQS2LGXeq1NiiUSAY8ZBDuAHz4YunQZDZD View this post on Instagram A post shared by Marcela Pagano (@marcelampagano)

"No me quiero poner mal pero... ya está, la agenda se cerró", replicó Pagano y agradeció a los técnicos, a los productores, a los compañeros "que me hicieron crecer tanto", y a las autoridades de TN . "Gracias a cada uno que me enseñó, porque la verdad lo mejor que tiene este canal, y no me voy a cansar de decirlo, es la gente", añadió.

Tras eso, Sehinkman preguntó al panel de periodistas si alguien "le iba a regalar un pergamino firmado" a Pagano, se hizo un silencio generando un incómodo momento al aire que trascendió en las redes sociales, donde fue mencionado por los usuarios.

