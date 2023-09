El debate en A2V fue la noche de Vicky Villarruel

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBonelliOK%2Fstatus%2F1704686978011115840&partner=&hide_thread=false “Vos reivindicás la dictadura, vos sos una infiltrada en la democracia”



El duro mensaje de @RossiAgustinOk a @VickyVillarruel #DebateADosVoces pic.twitter.com/o4lBVdsIm3 — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) September 21, 2023

El problema de Luis Petri es el de JxC: cuando debaten LLA vs. UP, no sabe dónde ubicarse. Es evidente que las fuerzas partidarias más cerca del balotaje previsible son las de Javier Milei y Sergio Massa.