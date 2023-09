Hidrovía: Gisela Scaglia apuntó contra "La Cámpora"

image.png Hidrovía Paraguay-Paraná.

La posición de Scaglia

En relación a esto, Scaglia aseguró que "Santa Fe tiene que ir a pedir la Hidrovía, no se las podes ceder a La Cámpora, y menos a alguien que no sea de la provincia", y agregó: "Y lo tenemos que hacer frente al nuevo gobierno nacional. Ahí hay mucho por hacer y es la vía navegable más importante del mundo, de ahí sale el cereal, es el puerto cerealero más grande del mundo, no puede ser que Santa Fe no sea quien toma las decisiones. Ahí vamos a trabajar de lleno y a dar la discusión que haya que dar".

En ese contexto, fue crítica con la gestión de Omar Perotti, y ratificó que su gobierno va a "defender a la producción y a la industria frente a los atropellos del gobierno nacional".

Sobre sus dichos entró en detalles y argumentó: "Si vos miras en los cuatro años, en los que podría haber habido una discusión seria sobre la Hidrovía, con una inversión seria sobre los accesos a los puertos, una búsqueda de crédito internacional para mejorar las condiciones del Puerto de Rosario y en los del norte como Reconquista o Villa Ocampo o el de Santa Fe".

En comunicación con el medio digital "El Litoral", Scaglia afirmó: "Pensamos en materia productiva es que acá hay que sacar palos de las ruedas y acompañar más. Sabemos que los productores esperan diálogo; esperan que las respuestas sean más ágiles, y aquellos que pueden exportar esperan que la Provincia los acompañe y les abra las puertas al mundo".

Por otra parte sostuvo que el otro punto tiene que ver con la inversión pública: "Somos una provincia muy atrasada en materia de obras, y hay obras grandes y chicas que hay que hacer para el sector productivo. Esto tiene que ver con obras viales, portuarias, energéticas, y el foco de nuestro plan de infraestructura es muy importante y está relacionado con lo productivo. Uno puede construir rutas transversales pero que unan a la producción. Que nos lleven de una lugar a otro con un sentido productivo".

En esa línea agregó que "Uno tiene que pensar en los caminos de la ruralidad no pensando en el intendente que es mi amigo, sino pensando en los tambos, las escuelas o las familias que vas a unir que están viviendo dentro del campo. Porque si lo pensás con tu mirada política le vas a errar".

