LN+ no llora la salida de Luis Majul matutino

"Nos fue bien, nos está yendo bien, nos sigue yendo bien. Y yo hace tiempo que le vengo diciendo a Juan Cruz que ya está. Gran experiencia, divino, pero ya está. Le dije esta semana que lo hiciéramos rápido, nada de melancolía. Me voy ahora, en octubre no hago más la mañana", afirmó Majul sobre su situación con el canal.

"Supongo que van a seguir Marina, Débora y no sé si van a poner a otro en mi lugar. Pero ya está, el piso ya está hecho. Noto cierta melancolía en mis compañeros, pero yo estoy feliz porque voy a poder dormir más. Les va a ir bien con ellas", concluyó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNachoRodriOk%2Fstatus%2F1704847754067939437&partner=&hide_thread=false En #MañanaSylvestre sacamos los trapitos al sol y hoy me toco contarles sobre la salida de Majul a su ciclo matutino de @lanacionmas, pero con LA POSTA DE LA INTERNA.



El sabado en @SiemPrimicias se los amplio con mas detalles https://t.co/jsRzUElP46 pic.twitter.com/r5qt0gYEBh — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) September 21, 2023

Ahora bien, según fuentes informaron a Urgente24, los tuits de Majul anunciando su salida no cayeron del todo bien, en especial cuando indicó que el programa "está encaminado". El panelista de Mañana Sylvestre de Radio 10, Nacho Rodríguez, se expresó en esta línea:

El noticiero de LN+ de la mañana mide mucho más sin él. Aparece en pantalla, el número se cae allá, bien abajo de la tierra. Cuando lo agarran el ciclo Marina Calabró y Débora Plager, por ejemplo los días viernes, mide mucho más. Picos de 1.8 que para LN+ es un montón a esa hora. La realidad es que le va mejor sin Majul El noticiero de LN+ de la mañana mide mucho más sin él. Aparece en pantalla, el número se cae allá, bien abajo de la tierra. Cuando lo agarran el ciclo Marina Calabró y Débora Plager, por ejemplo los días viernes, mide mucho más. Picos de 1.8 que para LN+ es un montón a esa hora. La realidad es que le va mejor sin Majul

"Pero qué pasa. No solamente los días viernes, sino que a veces o bastante seguido, lo que hacía era llegar tarde al ciclo, entonces sus compañeras tenían que salir con los remos a tratar de bancar que llegue el conductor. Tenían que remarla y el número subía, llegaba Majul y pum, abajo el número. Otra vez se caía a mil pedazos", explicó el periodista de espectáculos.

Y agregó: "Él había pedido no estar en este programa de la mañana. Había aceptado y, al aceptar, él empezó a hacer estas cosas de 'Bueno, voy a llegar tarde. Total, no me interesa si llego tarde. Yo no quiero estar a la mañana'. Llegaba tarde, no cumplía con lo que tenía que cumplir (...) Él llegaba y no tenía ni idea de nada. Y las compañeras tratando de remarle el ciclo hasta que él llegue".

Luis Majul se va de LN+ y revela quién ocuparía su lugar

"Por esto mismo el canal le dijo: '¿Sabés qué, Luisito? Tus compañeras miden más, vos mejor quedate en tu casita, mirá el programa en tu casa. Nos servís mejor estando en la cama mirando el programa que estando al frente'", manifestó Rodríguez.

"Pero qué feo tratar a tus compañeras de programa de decir: 'El ciclo está encaminado'. O sea, ¿qué querés decir?", espetó el panelista, ante lo que Gustavo Sylvestre acotó irónico: "Y bueno, que lo encaminó el. Ya está, fue el maestro". Rodríguez exclamó: "La pregunta sería: ¿lo encaminó él? Porque con 1 punto de rating versus casi 3 que hacen sus compañeras, yo no sé qué tanto lo habrá encaminado Luis Majul a este ciclo, pero hay una interna bastante fuerte ahí".

Ya en la mañana de hoy, Plager estuvo al frente del programa a la espera de Calabró, quien se encuentra de vacaciones.

--------

Más contenido en Urgente24:

Agustín Rossi la sigue contra Victoria Villarruel y su CUIL

Tras Ganancias, Sergio Massa prepara golpe de nocaut a la oposición

Camiones con gas propano: Nuevo conflicto para la "guerra" con Paraguay

Sergio Massa confirmó que podría convocar a Perotti