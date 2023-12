Ex convicto reclama millones a GTA 6 por usar su imagen 

Grand Theft Auto VI Trailer 1

Sullivan vio la parodia de sí mismo en el tráiler de revelación de GTA 6 y no pareció muy contento con eso. Originalmente, publicó en sus redes sociales que él y Rockstar Games “ tenían que hablar ”.

Eso parecía insinuar que Sullivan estaba planeando algún tipo de demanda, y un vídeo reciente publicado por él deja claro que quiere conseguir algo de dinero por el uso de su imagen para una parodia.

¿Qué pide el Joker de Florida a Rockstar Games?

Como lo compartió el usuario de Twitter gtavi_countdown, Sullivan compartió otro video en las redes sociales señalando que el personaje utilizado en el tráiler está claramente basado en él. Sullivan luego repite que Rockstar Games necesita ponerse en contacto con él o, al menos, darle “un millón o dos”.

"Ese soy yo. GTA tenemos que hablar, GTA. Tenemos que hablar. O no, tenés que darme un millón o dos. Entonces, ¿qué pasa? Gritadme GTA, Rockstar Entertainment, Rockstar Games, Rockstar Enterprise. Florida Joker no va a tener eso. Me quitaron la licencia y me quitaron la vida ”, dice Sullivan en el video.

Florida Joker Calls Out Rockstar Games! (GTA 6)

Actualmente, no está claro si el personaje basado en Sullivan es algo más que una broma interna que se utiliza para el avance revelador o si aparecerá en el juego completo, pero si Sullivan está planeando una demanda, entonces es probable que Rockstar esté protegido por la ley de parodia.

Como señala el actor de Arthur Morgan, Roger Clark, ciertamente no es la primera vez que el estudio parodia un personaje real de la vida.

¿Qué otros personajes reales parodió Rockstar Games?

Rockstar Games es conocido por su humor ácido y su crítica social, que se refleja en sus videojuegos. La saga GTA, en particular, está llena de parodias de personajes reales de la vida, como políticos, celebridades, criminales y figuras públicas. Algunos ejemplos son:

En GTA 3, hay un personaje llamado Donald Love, que es una sátira del magnate Donald Trump, que en ese momento era solo un empresario y no el presidente de USA.

En GTA 4, hay un personaje llamado Manny Escuela, que es una parodia del rapero y actor Ice-T, que se dedica a hacer documentales sobre la vida en el gueto.

En GTA 5, hay un personaje llamado Lacey Jonas, que es una parodia de la actriz Lindsay Lohan, que tiene problemas con la ley y los paparazzi.

En GTA 5, también hay un personaje llamado Jock Cranley, que es una parodia del actor y político Arnold Schwarzenegger, que se postula para gobernador de San Andreas, una versión ficticia de California.

image.png

Estos son solo algunos ejemplos de las muchas parodias que Rockstar Games ha hecho a lo largo de su historia. Hasta ahora, ninguna de ellas ha derivado en una demanda exitosa, ya que el estudio se ampara en la ley de parodia, que permite usar elementos de la realidad para fines humorísticos o críticos, sin violar los derechos de autor o de imagen.

Por lo tanto, es poco probable que el Joker de Florida logre su objetivo de obtener millones de dólares por su aparición en el tráiler de GTA 6.

